Une belle tradition se poursuit depuis 25 ans au Témiscouata

Le 25e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay aura lieu du 10 au 18 février prochain au Salon de Quilles Témis à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano. Au cours de ces années, de nombreuses personnes ont joué et donné pour l’organisme Ligne de Vie ce qui permettra en 2018 de dépasser le cap des 800 000 $ amassés.

Au terme de cet évènement en 2017, l’organisation a remis une somme de 43 095 $ à Ligne de Vie du Témiscouata. «C’est plus difficile aujourd’hui de renouveler la clientèle du Quillethon, nous espérons à nouveau accueillir plus de 1 100 participants», a indiqué Michel Ruest, copropriétaire du Salon de Quilles Témis et à l’origine de cet évènement bénéfice au Témiscouata.

Lors des deux dernières éditions, l’organisation a bénéficié d’une autre activité de financement organisée en parallèle, des ponts payants initiés en 2016 par Mathieu Bossé. Puis en 2017 des ponts payants ont ainsi été installés dans 11 municipalités du Témiscouata, ce qui a permis de récolter 10 017 $ pour le Quillethon. «Cette année, ces ponts payants vont avoir lieu en septembre prochain en raison de la température très froide de février, toujours avec l’implication des Chevaliers de Colomb», a expliqué M. Ruest. La somme amassée à cette occasion sera ajoutée à celle du Quillethon.

PORTE-PAROLES

Pour la 25e édition, le comité organisateur a confié le rôle de porte-parole à Bobby Jacques de Squatec et Daniel Marcotte de Dégelis. M. Jacques a eu la leucémie à l’âge de deux ans et demi. «Ça fait trois ans que je m’implique pour le Quillethon. La première année j’ai amassé 500 $, la deuxième 1 000 $ et en 2018 je vise aussi 1 000 $. J’organise un tournoi de hockey bénéfice à cet effet le 20 janvier prochain à Squatec», a-t-il expliqué.

Daniel Marcotte est membre du Club Lions de Dégelis. «Ça fait plus de 10 ans que je viens jouer aux quilles avec des Lions de Dégelis. J’ai un copain de travail et de vie qui est décédé d’un cancer, c’est pourquoi je lance un défi aux autres clubs de la région à participer au Quillethon», a indiqué M. Marcotte. Accompagné d’autres membres, il avait d’ailleurs une belle surprise pour l’organisation, soit un chèque de 2 500 $ du Club Lions de Dégelis pour Ligne de Vie du Témiscouata.

LIGNE DE VIE DU TÉMISCOUATA

Ligne de Vie du Témiscouata reçoit une part importante de son financement du Quillethon. Avec des revenus de 55 000 $ l’an dernier, l’organisme soutient l’implication de ses 89 bénévoles.

«En 2017, nous avons traité 60 nouvelles demandes pour un total de 119 dossiers actifs. C’est une grosse augmentation puisque nous avions habituellement entre 35 et 40 nouvelles demandes chaque année. Nos bénévoles ont effectué 81 voyages pour 10 malades, un service qui prend de l’ampleur. Nous avons eu 31 accompagnements dans les trois centres d’hébergement, au centre hospitalier ou à domicile. Nous avons réalisé le prêt de 16 lits installés à domicile pour des périodes de quelques jours à plusieurs semaines», a expliqué Gerry-Ann Thériault, présidente.

«La mission première de Ligne de Vie du Témiscouata est l’accompagnement en fin de vie et elle est pleinement remplie. Cependant considérant les besoins qui vont en augmentant, nous avons toujours besoin de nouveaux bénévoles», a ajouté Mme Thériault.

MÊME FORMULE

Pour ce qui est du déroulement de l’activité, toujours la même formule qui jusqu’à ce jour s’est avérée gagnante, soit trois parties de quilles au cout de 20 $ par personne. Les inscriptions se font en téléphonant au Salon de Quilles Témis au 418 854-1360.

En plus de vous amuser en jouant aux quilles et de contribuer pour une bonne cause, vous aurez également la possibilité de gagner des prix très intéressants grâce à la contribution de partenaires: deux certificats cadeau de 200 $ chez les marchands des Galeries Témis, quatre certificats cadeaux de 125 $ gracieuseté de J.A. St-Pierre et quatre certificats cadeau de 150 $ chez L’Intermarché COOP de Notre-Dame-du-Lac. Pour sa part, le Salon de Quilles Témis offre ses allées de quilles à cout réduit. «C’est 6.25 $ par allée sur les 20 $ d’inscription, ça couvre les frais d’opération», a précisé le propriétaire.