Porte ouverte à l’École du Qi

Dans la lignée de sa devise Apprendre, Grandir, Transmettre, l’École du Qi proposera, à partir du 29 janvier prochain, une nouvelle session de cours impliquant un collectif de professeurs. L’esprit de l’école est celui de la découverte et de l’apprentissage, à tout âge et pour tous les niveaux. Ainsi, la formation est offerte dans une vision non-compétitive pour la découverte de soi, de ses limites mais aussi de ses réalisations.

Le cours de Qi Gong Médicaux proposé en nouveauté pour la prochaine session, s’inscrit dans cette vision. Approche globale, le Qi Gong consiste en une répétition de mouvements ayant un effet bénéfique sur le corps (souplesse, équilibre…) et la santé. Les exercices proposés seront très dynamiques et alterneront avec la présentation de théories de la médecine chinoise (méridiens, points d’acupuncture…). Des cours de Tai Chi Chuan, gymnastique lente et harmonieuse sont également proposés pour développer la souplesse, la coordination, l’équilibre et la mémoire.

Pour les amateurs de techniques plus martiales, des cours de Kung Fu pour adultes seront à nouveau proposés. On pourra y découvrir des techniques sous forme ludique pour que l’apprentissage reste un plaisir malgré l’effort. C’est d’ailleurs un des principes clé de l’École qui s’applique autant aux cours pour enfants qu’aux cours pour adultes.

En plus des arts martiaux issus de la médecine traditionnelle chinoise que sont le Qi Qong, le Taï Chi et le Kung fu, l’École du Qi a récemment développé une offre pour des cours de Calisthénie. Cette forme de conditionnement utilise uniquement le poids du corps comme outil de résistance grâce à des mouvements simples, souvent rythmiques, qui ne nécessitent peu ou pas d'équipements. Les quelques livres en trop que l'on traîne depuis quelques mois ou quelques années servent paradoxalement à se remettre en forme. Une belle opportunité de suivre vos résolutions du nouvel an.

Une porte ouverte permettant de découvrir l’offre et les techniques enseignées est organisée le vendredi 26 janvier 2018 à 19 h à l’École du Qi au 146 rue Fraser à Rivière-du-Loup. L’horaire et les informations pratiques sont disponibles sur le site web de l’École du Qi au http://www.ecoleduqi.ca ou sur Facebook : facebook.com/EcoleDuQI/.