Combat d'archers à Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Après l’activité de traîneau à chiens et le surprenant Yukigassen de l’an dernier, Sainte-Hélène-de-Kamouraska récidive avec une activité hivernale qui saura encore une fois attirer les foules. Le samedi 20 janvier, sur le terrain de baseball près du centre des loisirs, la population est invitée à prendre part aux combats d’archers de 13h30 à 15h30.

Pour l’occasion, deux terrains extérieurs seront préparés, soit un pour adultes et un pour enfants. Il sera toutefois possible de faire des parties parents-enfants. Le jeu est simple; tirer à l’arc et toucher son adversaire avec des flèches adaptées pour absorber les chocs.

«À chaque année, nos bénévoles et notre personnel se dévouent pour faire vivre une activité hivernale extraordinaire aux citoyens de Sainte-Hélène-de-Kamouraska et des municipalités environnantes. J’en suis très fière. L’hiver fait partie de notre réalité, autant en profiter en ayant du plaisir!», de dire la mairesse, Louise Hémond.

Les gens intéressés sont invités à former une équipe de cinq personnes et à s’inscrire auprès de Stéphanie Sénéchal au 418-492-6830. Les équipes peuvent aussi se faire sur place la journée-même. Le coût est de 3$ par personne et le matériel est fourni.

