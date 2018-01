La Ville de Rivière-du-Loup se prépare pour le Sommet sur le transport aérien régional

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, participait le 10 janvier, à Drummondville, à la rencontre du Comité sur les aéroports régionaux de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

À la suite des élections municipales de novembre dernier, la nouvelle mairesse a été invitée à siéger à ce comité politique majeur, mis sur pied par l’UMQ en 2016. Mme Vignet a profité de l’occasion pour faire entendre les préoccupations locales sur l’avenir du transport aérien en région, à quelques semaines du sommet que tiendra le gouvernement du Québec sur cet enjeu prioritaire.

La mairesse a notamment insisté sur la nécessité de soutenir financièrement les municipalités et régions afin qu’elles puissent investir dans leurs immobilisations aéroportuaires, ainsi que sur l’importance d’augmenter la desserte aérienne, d’accroitre la concurrence dans le marché et de rendre les prix des billets pour les vols régionaux plus abordables.

«À l’instar de l’aéroport de Rivière-du-Loup, les aéroports locaux et régionaux constituent de puissants moteurs de développement économique et touristique, tant pour les communautés locales que pour l’ensemble du Québec. Le Sommet sur le transport aérien régional constitue une occasion unique de reconnaitre cette réalité et de déterminer les moyens à privilégier pour développer le plein potentiel de ces actifs créateurs de richesse. Le milieu municipal a fait ses devoirs à ce chapitre, entre autres grâce au leadeurship proactif de l’UMQ sur ce dossier, et il est impératif que les élus municipaux soient écoutés», a indiqué la mairesse Sylvie Vignet.

Elle a également profité de la rencontre du Comité sur les aéroports régionaux de l’UMQ pour échanger avec différents intervenants-clés de l’industrie du transport aérien, notamment avec des représentants d’Air Canada, Air Creebec, du Conseil national des lignes aériennes du Canada et de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

La Corporation de l’aéroport de Rivière-du-Loup œuvre activement afin de maximiser l’utilisation des lieux et assurer l’exploitation du plein potentiel du site. Pour la région, l’aéroport est un outil de développement économique d’importance, particulièrement pour les entreprises exportatrices. Les besoins en immobilisations des aéroports locaux et régionaux sont toutefois majeurs au Québec et Rivière-du-Loup n’est pas en reste.