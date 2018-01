Avertissement de tempête hivernale pour le KRTB

Au cours des 24 prochaines heures, la région devrait connaitre de grands changements de températures ainsi que des chutes de verglas et de neige abondante, créant des conditions hivernales dangereuses, selon Environnement Canada.

La pluie qui tombe actuellement sur le KRTB devrait se changer en pluie verglaçante ce soir, puis en grésil et en neige cette nuit. Les températures clémentes frôlant les 10 degrés Celsius descendront sous le point de congélation ce soir vers 20 h, d'après les informations de Météomédia.

Le mercure chutera à -10 degrés Celsius au cours de la nuit. La neige devrait s'intensifier dans la journée de samedi et sera accompagnée de forts vents du nord-ouest. Une accumulation de 15 à 25 centimètres de neige est attendue.

Les secteurs touchés par ces prévisions sont le Kamouraska, le Témiscouats, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Les routes, trottoirs et stationnements pourraient devenir glacés et glissants. Les conditions routières pourraient être changeantes et se détériorer rapidement.