Appui financier de 1 500 $ pour l’école l’Envol

L’école L’Envol de Saint-Éloi souhaite remercier la Fondation des transporteurs par autobus pour l’appui financier de 1 500 $ qu’elle lui a récemment offert. Cette somme permettra à l’établissement scolaire de poursuivre son projet multisports.

L’administration de l’école avait adressé une demande d’aide financière à la Fondation des transporteurs par autobus, en novembre 2017, afin de bénéficier de leur appui. Le projet multisports, en plus de permettre à l’école de conserver ses deux groupes (inscriptions spécifiques), permet l’augmentation de la pratique de l’activité physique.

Chaque année, l’école L’Envol a besoin de la collaboration des partenaires du milieu afin de poursuivre son projet comprenant les frais d’inscription et de transport des élèves pour les sorties extérieures et le salaire de la personne ressource pour l’ajout des 2 périodes de sports.

La Fondation a répondu positivement à la demande et a accepté de nous remettre un montant afin de permettre aux élèves de s’adonner à la pratique de divers sports et par conséquent, à être plus actifs physiquement.