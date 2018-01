Le Salon de l’emploi de retour à Témiscouata-sur-le-Lac

Fort du succès de la dernière édition avec ses 515 offres d’emploi affichées et environ 700 visiteurs, le comité organisateur du 19e Salon de l’emploi du Témiscouata a choisi de tenir à nouveau cet évènement à Témiscouata-sur-le-Lac, plus précisément au gymnase de l’École secondaire de Cabano le jeudi 22 mars prochain de 13 h à 19 h.

Le Salon de l’emploi du Témiscouata a toujours connu un grand succès depuis 18 ans. En 2017, le nombre de postes offerts ne constituait pas un record, mais une très bonne année si l’on compare avec la moyenne de 475 offres d’emploi affichées. Quant au nombre de visiteurs, il s’élève en moyenne à un peu plus de 600 personnes.

Le comité organisateur a cependant enregistré en 2017 un record pour le nombre d’exposants, 55 entreprises et organismes de services, alors que l’on en retrouve habituellement une quarantaine. Le salon a notamment permis à 16 organisations offrant des services aux travailleurs de pouvoir répondre aux questions des chercheurs sur place. Premier emploi, changement de carrière, retour aux études ou projet entrepreneurial, tous ont eu l’occasion de rencontrer des intervenants.

L’organisation du Salon de l’emploi du Témiscouata a été confiée à Service Accès-Emploi par une Table ad hoc de partenaires avec la participation financière d’Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent. Soulignons la participation de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Témiscouata, de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de Témiscouata et de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscouata.

Le Salon de l’emploi du Témiscouata permet donc d’obtenir un portrait complet du marché de l’emploi de ce territoire. Le Service Accès-Emploi contacte par moins de 1 500 entreprises du Témiscouata à chaque année afin de vérifier leur besoin de main-d’œuvre et de découvrir les emplois qui ne sont pas affichés par les moyens habituels.

Les postes disponibles proviennent de tous les domaines d’activité et de tous les niveaux de spécialisation. Ils répondent à tous les besoins : temps plein et temps partiel, saisonnier, étudiant, etc. D’ailleurs en 2017, quelque 225 élèves du secondaire ont visité le Salon d’emploi.

Depuis deux ans, le Salon de l’emploi du Témiscouata livre aussi comme message qu’il ne s’agit pas seulement du choix d’un emploi. Ses responsables prônent que la qualité de vie fait partie de l’équation lorsque vient le temps de choisir une région, un nouvel emploi ou un lieu pour son projet entrepreneurial.

Cette année encore, le Salon de l’emploi du Témiscouata s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui se tient du 19 au 23 mars 2018. Au cours de cette semaine, une grande variété d’activités sera proposée à la population, aux chercheurs d’emploi et aux employeurs.