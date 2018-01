Mélange de neige et de pluie : pensez à votre toiture

En raison des précipitations attendues au cours des prochains jours, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) recommande aux propriétaires d'être vigilants quant aux accumulations de neige et de glace sur leurs toitures.

Il est conseillé de déneiger votre toit si une accumulation de neige importante est déjà présente et de vous assurer que les dispositifs d'évacuation des eaux (gouttières ou drain pluvial) ne sont pas obstrués.

COCKTAIL MÉTÉO

Bien que les toits soient construits pour supporter les charges de neige des hivers québécois, le cocktail météo annoncé pourrait les rendre plus vulnérables aux affaissements. En effet, le réchauffement prévu et la pluie ou le verglas qui l'accompagneront risquent d'augmenter la charge imposée à votre toiture, surtout si une importante quantité de neige s'y est déjà accumulée. De plus, si l'eau n'est pas évacuée pendant le redoux, le refroidissement qui suivra pourrait favoriser la formation de glace à laquelle s'ajouteront ensuite des précipitations de neige. Résultat : votre toiture devra supporter un poids beaucoup plus important.

Prendre les mesures pour prévenir une accumulation de neige ou de glace est le meilleur moyen d'éviter l'effondrement d'un toit. La RBQ vous recommande également de déneiger les sorties de secours de vos bâtiments, les balcons, les remises, les garages, les abris d'auto, etc.

FAIRE APPEL À UN SPÉCIALISTE

Lorsque le déneigement s'avère nécessaire, la RBQ invite les propriétaires à confier cette tâche à des entreprises disposant de méthodes et d'équipements appropriés afin de ne pas endommager la membrane d'étanchéité du toit. Si vous souhaitez déneiger votre toiture vous-même, la RBQ recommande de le faire à partir du sol, en utilisant un grattoir à toiture muni d'un manche télescopique pour empêcher tout risque de chute.

ÊTRE ATTENTIF AUX SIGNES

Dans la majorité des cas, des signes précurseurs d'un affaissement possible de la toiture se manifestent. Par exemple, des fissures peuvent apparaître sur les murs intérieurs ou des portes intérieures peuvent se coincer. Si vous constatez de tels signes, vous devez déneiger votre toiture, peu importe la quantité de neige présente.

LA RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mandat de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des appareils sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges et des lieux de baignade. La RBQ surveille l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence.

