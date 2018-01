Cinq ans avec le même taux de la taxe foncière à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Le budget 2018 de la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a été déposé le 19 décembre dernier en séance extraordinaire. Pour la cinquième année consécutive, le taux de la taxe foncière restera à 1.25 $ du 100 $ d’évaluation.

La tarification pour le service d’égout sera de 166 $ pour une résidence unifamiliale. La taxe sur les vidanges et la récupération sera de 184.35 $ et celle pour les fausses septiques et les puisards sera de 97.50 $.

Notons que pour l’année 2017, le conseil municipal avait planifié des investissements s’élevant à 800 000 $ pour les infrastructures routières ainsi que la restauration du terrain de balle molle. Le conseil municipal prévoit pour l’année 2018 des investissements totalisant 450 000 $ à même les prévisions budgétaires. Des investissements de 2,5 millions $ ont été faits au cours des quatre dernières années pour le bienêtre de la population.