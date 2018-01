Le Parc du Mont-Saint-Mathieu accueillera la Série Trail Polaire Gaspesia

La Série Trail Polaire Gaspesia dans quatre sites du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie dont le Parc du Mont-Saint-Mathieu de Saint-Mathieu-de-Rioux, le 23 mars prochain. Nouveauté cette année, la série est sanctionnée par la Fédération québécoise d’athlétisme.

La Série Trail Polaire Gaspesia propose des parcours de course à pied sur neige, en montagne et à la belle étoile, à même les domaines skiables et sentiers des sites participants. Des parcours de 2,5 à 10 kilomètres sont offerts aux coureurs alors que les enfants de moins de 10 ans sont conviés pour une course de 1 kilomètre sur un parcours spécialement conçu pour eux. Les activités de chaque Trail Polaire Gaspesia débutent à 17 h avec la course des enfants et se terminent en soirée avec un sympathique party d’après-course.

Selon le directeur de courses d’Événements Gaspesia, Jean-François Tapp, la Série Trail Polaire Gaspesia est une belle occasion pour les coureurs de la région d’amorcer la saison de courses 2018 dans une ambiance festive; «le fait de courir sur la neige à la lampe frontale s’avère une première expérience pour plusieurs participants et contribue à faire de l’évènement un incontournable de par sa magie, autant pour les coureurs sur route que les coureurs en sentiers qui y trouvent chacun leur compte».

Il est possible de s’inscrire en ligne dès maintenant à l’une ou l’autre des épreuves à tarif réduit au www.gaspesia.org. Les étudiants et les enfants de 10 ans et moins peuvent d’ailleurs profiter d’un tarif spécial.