Portrait de l'évolution de la population au KRTB

La Ville de Rivière-du-Loup a maintenant franchi le cap des 20 000 habitants selon le décret de population fourni par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du Québec. Qu’en est-il de la progression de la population des autres municipalités et des MRC de 2017 à 2018 ? Info Dimanche s’est penché sur la situation au KRTB.

Voici quelques tableaux qui illustrent ces écarts sur deux ans, selon les données rendues disponibles par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

MRC DES BASQUES

Pour les Basques, on remarque une faible diminution de la population de 0,74% en un an seulement. C’est Saint-Simon qui accuse le plus grand pourcentage de diminution de sa population, avec 2,77%. Les défis de pallier au vieillissement de la population et de l’attraction d’entreprises et de main d’œuvre sont toujours d’actualité pour la MRC des Basques.

Selon Statistiques Canada, la population de Trois-Pistoles se chiffrait à 3 635 personnes en 2001. La ville la plus populeuse des Basques accuse donc une perte de 9,5% de sa population depuis 2001.

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Pour Rivière-du-Loup et les environs, on remarque une augmentation de la population de 1,78% en un an. Les Louperivois ont désormais dépassé le cap des 20 000 habitants. Selon les données de Statistiques Canada, en 2001, Rivière-du-Loup comptait 17 772 habitants. On calcule donc une augmentation de 13,4% entre 2001 et les chiffres de 2018 du MAMOT. Seules les municipalités de Saint-Paul-de-la-Croix et Notre-Dame-du-Portage ont vu leur population décroitre.

«Le défi démographique en est un de tous les instants. Nous avons travaillé au cours des dernières années sur des politiques d'attractivité dans la MRC et l'agglomération de Rivière-du-Loup (...) Nous avons un milieu économique dynamique, fort et diversifié alors nous profitons des déplacements des travailleurs d'autres régions. L'attractivité en lien avec l'immigration, en collaboration avec le Centre local de développement pour l'intégration des nouveaux arrivants est un autre défi à relever», a commenté le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé.

MRC DE TÉMISCOUATA

La MRC de Témiscouata enregistre quand à elle une diminution de 1,23% de sa population en un an. Les plus fortes baisses sont remarquées à Saint-Juste-du-Lac et Saint-Pierre-de-Lamy (voir le tableau plus bas). Toujours selon les informations de Statistiques Canada, en 2001, la population de la MRC de Témiscouata se chiffrait à 22 420 habitants. Elle a donc enregistré une baisse de 11,7% de sa population de 2001 à 2018.

MRC DE KAMOURASKA

En ce qui concerne la région du Kamouraska, la population a légèrement augmenté de 0,66% en un an. Les hausses les plus marquées sont à Saint-Onésime-d'Ixworth et à Saint-André. Seulement deux muncipalités sont en légère décroissance sur ce territoire, soit Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Kamouraska et Saint-Pacôme.

Le dénombrement pour 2018 est basé sur des estimations faites par l'Institut de la statistique du Québec en date du 1er juillet 2017. Ces données sont la référence pour l’application des lois et des règlements ainsi que pour la gestion des programmes gouvernementaux. Le décret a été pris par le Conseil des ministres le 13 décembre 2017 et il a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 27 décembre 2017.