La MRC des Basques signe une entente de développement coopératif

La Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) a signé sa première entente au Québec avec la MRC des Basques et son CLD concernant le développement coopératif de son territoire.

En prenant entente avec la CDRQ, le CLD des Basques s’assure d’obtenir les services du seul réseau québécois d’experts en développement coopératif. Les services d’accompagnement qu’offre la CDRQ permettent à plusieurs petites municipalités de conserver leurs services de proximité. Les coopératives permettent à la fois de favoriser les retombées locales, de propulser l’occupation du territoire, mais également de contribuer aux valeurs de l’économie sociale.

Cette entente se veut également un accord de réciprocité, car dorénavant, tous les projets d’entreprises coopératives sur le territoire des Basques seront accompagnés en étroite collaboration avec les professionnels de la CDRQ et ceux du CLD des Basques. De plus, la MRC des Basques prévoit également la possibilité d’appuyer financièrement certains projets d’entreprises coopératives désirant faire affaire avec la CDRQ.

Selon Patrice Blais, directeur régional de la CDRQ, «cette entente n’est que le commencement. Nous voulons travailler en collaboration avec toutes les MRC de la province de Québec afin de dynamiser le développement coopératif tout en contribuant à l’économie locale. Grâce à la mise en réseau de nos expertises, une trentaine de conseillers œuvrent au développement et à l’accompagnement d’entreprises coopératives dans toutes les régions du Québec afin de répondre aux divers besoins des coopératives et aux promoteurs de nouveaux projets.»

La Coopérative de développement régional du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir la création et le développement de coopératives dans toutes les régions du Québec. Elle est constituée d’un siège social, situé à Québec, et de bureaux régionaux couvrant l’ensemble du territoire québécois.