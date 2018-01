Deux chasseurs sur trois sont revenus bredouilles

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a rendu public les résultats de la saison 2017 de la chasse à l’orignal, au cerf de Virginie et à l’ours. Selon les statistiques fournies, un chasseur sur trois a récolté un cerf, un taux de succès comparable à la moyenne des 10 dernières années.

Au total au Québec, 141 500 chasseurs ont obtenu une récolte de 53 010 cerfs. Dans la zone 02 ouest qui s’étend de La Pocatière à Rimouski, 739 cerfs ont été abattus, dont 13 femelles, 1 veau et 725 mâles adultes. De ce total, 678 l’ont été par carabine, 57 à l’arc et 2 à l’arbalète.

Quant à la population de cerfs de Virginie, le ministère rappelle que l’hiver 2017 a été clément dans la majorité des zones de chasse, ce qui s’est traduit par une stabilité ou une augmentation de la récolte totale dans la plupart d’entre elles.

ORIGNAUX

Pour la saison 2017, les chasseurs ont récoltés 27 631 orignaux, dont 13 631 mâles adultes, 10 953 femelles adultes et 3 047 faons. Même si les chiffres définitifs ne seront connus qu’à la fin du mois, la récolte 2017 est semblable à celle des dernières années permissives. La récolte des mâles adultes, qui constitue le meilleur indicateur de la tendance des populations, est stable à l’échelle de la province.

Dans la région, sur le territoire allant de La Pocatière à Mont-Joli, pas moins de 4 124 orignaux ont été abattus, dont 1 636 femelles adultes, 577 veaux et 1 606 mâles adultes. De ce total, 21 bêtes ont été récoltés par des armes à chargement par la bouche (ACB), 892 à l’arbalète, 113 à l’arc, 3 097 à la carabine et 1, un mâle adulte, au fusil.

OURS NOIR

Au Québec en 2017, pas moins de 5 236 ours noirs ont été récoltés par la chasse ou le piégeage alors que 17 000 permis ont été vendus. Le taux de succès des chasseurs approche donc 30 %. De ce nombre, 4 454 bêtes ont été récoltés à la chasse tandis que 782 ont été piégées.

Dans la zone 02, toujours entre La Pocatière et Mont-Joli, 166 ours noir ont été abattus la saison dernière, dont 128 par la chasse et 38 par piégeage. Ainsi, 56 femelles adultes, 14 jeunes de moins de 24 mois et 96 mâles adultes et été tués.

BRACONNAGE

Les citoyens sont aussi invités à signaler tout acte de braconnage, ou geste allant à l’encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats, à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191. Ils peuvent également effectuer un signalement en ligne à mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage. L’information demeure confidentielle en tout temps.