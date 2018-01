Des travaux de forage à Rivière-du-Loup

Des travaux de forage auront lieu à compter de ce mercredi 10 janvier, en différents secteurs de la ville. Réalisés sur les rues Joly, Fraserville et le boulevard de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup, les forages permettent de déterminer avec précision la nature des sols en place, en vue de réaliser d’éventuels travaux ces prochaines années.

Ainsi, les forages s’amorceront ce mercredi sur la rue Joly, près de l’intersection avec la rue de la Cour. Ils se poursuivront vers la fin de la semaine sur le boulevard de l’Hôtel-de-Ville en direction ouest, près de l’intersection avec la rue Amyot. Par la suite, ce sera au tour de la portion de la rue Joly comprise entre les rues Desjardins et Lafontaine d’être affectée, en début de semaine prochaine. Finalement, les travaux se termineront dans la côte Fraserville entre Lafontaine et Delage, vers les 17 ou 18 janvier.

Il est à noter que cet échéancier est approximatif et pourrait devoir être modifié en raison des aléas de l’hiver québécois. Règle générale, les forages n’exigeront pas de détours, alors que les automobilistes seront simplement invités à contourner les travaux par des cônes orange ou des signaleurs. Toutefois, la géographie toute particulière de la côte Fraserville nécessitera un détour via les rues Saint-André et Delage, lorsque les travailleurs y œuvreront.

La Ville invite les usagers de la route à redoubler de prudence lorsqu’ils circuleront sur ces voies ces prochains jours, afin d’assurer la sécurité de tous. Elle les remercie également de leur habituelle collaboration.