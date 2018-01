L’heure du bilan pour «La Manne rouge, je récolte!»

«La Manne rouge, je récolte!» a conclu en 2017 sa 4e année de production. Nous voici à l’heure du bilan. Ce fut également une étape marquante dans son histoire puisqu’elle est devenue officiellement un organisme à but non lucratif.

«La Manne rouge, je récolte!», c’est plus de 750 pommiers avec plus de 10 variétés de pommes et un jardin de légumes variés pour la population de Rivière-du-Loup et des environs, mais c’est aussi des personnes en insertion socioprofessionnelle. C’est un endroit où on peut se dépasser physiquement, socialement et mentalement.

C’est aussi un endroit pour passer du bon temps en famille ou entre amis. Notez que c’est le seul verger et jardin offrant l’autocueillette de pommes et de légumes à Rivière-du-Loup, et ce, avec une approche écologique. En 2017, ce sont plus de 4 400 personnes qui ont profité des fruits ou des légumes de la Manne rouge. Ce sont plus de 1000 kg de pommes qui ont été récoltées en 2017.

Plusieurs activités ont été offertes à la population : atelier de fabrication de vinaigre de cidre de pomme, découverte des produits de l’abeille, mini-ferme, maquillage, jeux anciens et plus encore!

Les participants ont développé des connaissances maraichères, mais surtout ils se sont développés sur le plan humain. Ils ont même eu la chance d’apprendre à faire du jus de pommes à l’Hydromellerie de Saint-Paul-de-la-Croix. Un employé a impressionné avec le cueilleur de pommes qu’il a créé. Cet outil permettait de récolter 400 livres de pommes à chevreuil en 30 minutes.

Toute cette production n’est pas possible sans la détermination d’une équipe de travail composée de 11 personnes et du suivi d’un comité qui rassemble les organisations suivantes : le Centre local de développement de la MRC de Rivière-du-Loup (CLD), la Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup (SADC), le Centre local d’emploi (CLE), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le CLSC de Rivière-du-Loup, COSMOSS MRC de Rivière-du-Loup ainsi que la MRC de Rivière-du-Loup.

«Nous tenons à remercier toutes les personnes et organisations qui nous soutiennent en achetant nos produits. En posant ce geste, elles contribuent à supporter notre action qui se résume à offrir un lieu d’insertion à l’emploi visant à améliorer l’autonomie alimentaire, à des personnes qui désirent réintégrer le marché du travail ou faire un retour aux études. Nous tenons à vous rappeler que «La Manne rouge, je récolte!» est le fruit d’actions concertées et réalisées dans le cadre du deuxième plan de lutte à la pauvreté», a-t-on souligné.

Vous pourrez à nouveau déguster de délicieuses pommes et de bons légumes en 2018 grâce à «La Manne rouge, je récolte!» Prenez note qu’il est encore possible de se procurer du jus de pommes en communiquant au numéro suivant : 418-867-2485 poste 253.