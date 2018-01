Le projet Le Maillon poursuit son déploiement au Témiscouata

Le Maillon Témiscouata poursuit son déploiement dans la MRC du Témiscouata avec la venue de Marie-Christine Thibault, agente de mobilisation citoyenne. Le projet qui avait vu le jour en novembre 2015 revient en force, secondé par le comité aviseur et ses Citoyens-Maillon.

Le Maillon a pour but de rejoindre les gens qui vivent des périodes difficiles et qui ne savent pas où s’adresser pour avoir accès aux services. Le Maillon viendra faciliter l’accès à l’information sur les services disponibles. À chaque semaine, la page Facebook du Maillon présente une ressource du milieu, afin de faire connaitre les services disponibles sur le territoire du Témiscouata.

Le projet Le Maillon prend racine dans les individus qui composent le milieu de vie. Que ce soit à l’école, au travail, dans un organisme ou dans la communauté, le projet Le Maillon vise à rendre les services plus accessibles et moins intimidants pour les gens qui en ont besoin, et ce, dans la plus stricte confidentialité. Pour ce faire, certaines personnes doivent jouer un rôle-clé; ce sont les Citoyens-Maillon qui sont présents dans plusieurs municipalités du Témiscouata et qui s’identifient par l’épinglette avec le logo du Maillon.

Une formation sera offerte pour devenir Citoyen-Maillon, le 18 janvier, au BeauLieu Culturel du Témiscouata, à Témiscouata-sur-le-Lac et ce à compter de 17 h 30.

Vous avez des questions ou de l’intérêt pour le projet Le Maillon, communiquez avec Marie-Christine Thibault, agente de mobilisation citoyenne au 418 899-6725 poste 4415 ou par courriel au maillon@cjetemiscouata.qc.ca.