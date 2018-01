Parc du Mont-Saint-Mathieu : 65 cm de neige et deux jours fermés

«Nous étions fermés vendredi et samedi, c’est du jamais vu pour nous au Parc du Mont-Saint-Mathieu. Nous avons reçu 65 centimètres de neige et les routes étaient impraticables» a mentionné François April, directeur général de la station de plein air de la MRC des Basques.

Les activités ont repris le dimanche 7 janvier. «Ce fut une bonne journée mais il y avait moins de gens, notamment en raison du froid intense mais également parce que c’est le dernier jour avant le retour au travail pour plusieurs personnes» a noté M. April. De plus, les cours de groupes prévus dimanche ont été reportés à une date ultérieure.

La période des fêtes étant maintenant terminée, c’est le moment de faire le bilan du début de saison du Parc du Mont-Saint-Mathieu. Rappelons d’abord qu’elle s’est amorcée le samedi 2 décembre grâce au travail acharné de l’équipe d’enneigement, des efforts qui ont porté fruit malgré des températures douces. Une nouvelle technologie de canon à neige, acquise cette année, a permis d’accélérer le processus d’enneigement de manière considérable. «Nous avons ouvert deux fins de semaine avant tout le monde au Bas-Saint-Laurent» a précisé François April.

«Le 26 décembre, au niveau des billets journaliers, nous étions à égalité avec l’an dernier. Et pour les abonnements saisonniers, nous étions encore en hausse cette année, environ 5 %. La période de froid intense a véritablement commencé le 27 décembre. C’est sûr que cela a eu un impact à la baisse si l’on compare avec l’an passé, mais par rapport aux autres années avant on s’en tire bien» a expliqué le directeur général. Notons que 2016-2017 avait été exceptionnelle. La période des fêtes avait été marquée par une augmentation d’achalandage de 30 % comparativement à la même période l’année précédente. Les trois premières fins de semaine d’opération avaient également été très bonnes avec une augmentation de 75 % d’achalandage.

«Nous avons autant de neige que l’an passé à pareille date» a poursuivi le directeur général. En début d’année 2017, on parlait de plus de 223 cm de neige qui étaient tombés sur les pistes du Parc du Mont-Saint-Mathieu. À pareille date, il était tombé 125 cm de neige en 2016 et 98 cm en 2015.

Après cette longue vague de froid intense, Météo Média nous annonce maintenant des jours plus chauds et même de la pluie avec des températures supérieures au point de congélation pour jeudi et vendredi. «Ils indiquent de très petites quantités de pluie (près de 1 mm jeudi et 5 mm vendredi), nous allons prendre ça une journée à la fois», a conclu François April. La station de plein air est ouverte du jeudi au dimanche.

À VENIR

L’ouverture officielle du «mini-park» aura lieu le 13 janvier à 13 h. Skieurs et planchistes, petits et grands, pourront s’initier avec l’aide d’experts.

Les gens sont invités à s’inscrire à une soirée en raquettes sous la belle étoile le 20 janvier, souper fondue et randonnée de 8 km avec un guide.

Le 21 janvier, le programme Ma première fois s’adresse à toute personne envisageant essayer le ski ou la planche à neige, à peu de frais: la location d’équipement, le billet journalier de remontée et une leçon (âge minimum requis: 9 ans). Les inscriptions se font au www.skicanada.org/fr/ma-premiere-fois/

Les 27 et 28 janvier, ce sera une course de La Zone de ski Est du Québec. Cette course de ski alpin permet à plusieurs jeunes de s’illustrer comme champions régionaux.