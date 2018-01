Souper-bénéfice Noir et Rouge Saint-Valentin : une 4e édition qui promet

La 4e édition du Souper bénéfice Saint-Valentin Noir & Rouge aura lieu le 10 février prochain à 18 h à la Salle l'Horizon de Saint-Hubert. Cette soirée vous offre un cocktail de bienvenue, un souper 5 services, une demi-bouteille de vin ainsi qu’une soirée dansante afin de vous faire passer un agréable moment en excellente compagnie et pour une bonne cause. Depuis 2014, cette activité a permis d’amasser 12 000 $ pour la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert.

Les billets vendus au cout de 70 $ seront en vente le 15 janvier à compter de 9 h directement à la Coop Santé en personne ou par téléphone au (418) 497-3903 poste 1. L’an passé les 120 billets ont trouvé preneurs en moins de 72 heures. Cet empressement témoigne de la popularité de cet évènement et le comité salue la participation des nombreux partenaires au succès anticipé de cette 4e édition.

Plusieurs surprises sont prévues tout au long du déroulement de la soirée, telles que de l’animation et DJ, des prix de présence de partenaires locaux, un encan chinois, le dévoilement du couple de Valentins en or de l’année 2018.

Le concours Valentins en or permet de mettre en valeur des couples qui se démarquent par leur engagement communautaire, entraide et partage, leur respect mutuel, leurs valeurs familiales. Les nommés de cette année sont Cloé Gagné et Sébastien Dubé, Marie-Hélène Caron et Moïse Dumont, Caroline Bérubé et Dany Ouellet. C’est le vote du public qui a lieu entre le 20 et le 30 janvier qui déterminera les grands gagnants de l’édition 2018. Vous pouvez voter par Facebook ou en remplissant un coupon de vote chez Pièces d’auto M. Michaud.

Les portes s’ouvriront au public à 21 h 30 et toute la population est invitée à venir rejoindre les invités pour une soirée dansante avec DJ Raphael Dumont. Tout de noir et de rouge habillez-vous et venez-vous amuser avec vos amis, votre Valentin(e)! Une belle façon de contribuer au maintien des services de soins de santé de proximité dans votre région.