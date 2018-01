L'autoroute 20 et la route 132 toujours fermées à la circulation

La forte neige qui s'est abattue de jeudi à vendredi fait toujours sentir ses répercussions dans la région. L'autoroute 20 est toujours fermée entre Rivière-du-Loup et Mont-Joli dans les deux directions le 6 janvier. La situation est la même pour la route 132, qui est fermée entre Rivière-du-Loup et Le Bic.

Vers 9 h 30, les poids lourds qui étaient stationnés au Centre commercial Rivière-du-Loup pour la nuit ont pu prendre la route dans un convoi supervisé par la Sûreté du Québec en direction de Rimouski sur l'autoroute 20 puis la route 132. Ces axes routiers ne sont pas rouverts à la circulation automobile.

Un avis de poudrerie a par ailleurs été émis par Environnement Canada en matinée pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Pohénégamook. La combinaison des forts vents et de la neige poudreuse accumulée au sol rendent la visibilité presque nulle. Les conditions devraient toutefois s'améliorer d'ouest en est au cours de la journée.

Les automobilistes doivent donc redoubler de prudence sur les routes qui sont pour la plupart enneigées et dont la visibilité est parfois réduite.

De plus, un avertissement de froid extrême a été émis pour la région. La présence d'une masse d'air arctique combinée à des vents vifs cause un refroidissement éolien de moins 38 degrés Celsius sur le sud du Québec et le centre du Québec jusqu'à moins 45 sur les régions plus au nord-ouest de la province ce matin. Ces conditions extrêmes devraient atteindre l'Est dans la nuit de samedi et dimanche.

Pour planifier vos déplacements et avoir les informations sur les fermetures des routes et les conditions routières, il est recommandé de visiter le site web du ministère des Transports au www.quebec511.info.