État des routes : réouverture des autoroutes 20 et 85

Fermés à la circulation depuis jeudi soir, plusieurs grands axes routiers du KRTB ont été de nouveau accessibles, ce vendredi 5 janvier vers 12 h 30, grâce au travail des autorités et des nombreux travailleurs à l'oeuvre sur les routes. C'est le cas, entre autres, des autoroutes 20 et 85, ainsi que de la route 185.

L'autoroute 85 et la route 185 sont ainsi rouvertes dans les deux directions entre Dégelis et Rivière-du-Loup, mais la visibilité reste nulle et la chaussée enneigée. Du côté de l'autoroute 20, celle-ci est accessible dans les deux directions entre Rivière-du-Loup et Montmagny, mais elle est toujours fermée entre Rivière-du-Loup et Notre-Dame-des-Neiges en direction est pour une durée indéterminée. Le trajet inverse est cependant possible.

Selon Québec 511, la route 132 est également toujours fermée de Saint-Roch-des-Aulnaies en passant par Rivière-du-Loup, et ce, jusqu'au Bic dans les deux directions. La route 232 est aussi fermée entre Témiscouata-sur-le-Lac et Rimouski.

La chaussée est enneigée et la visibilité réduite à nulle sur pratiquement toutes les autres routes. La forte neige et la poudrerie causée par des vents violents, pouvant souffler à 100 km/h rend les conditions routières très difficiles. Il faut être prudents sur les routes.

MÉTÉO

Environnement Canada a réitéré son avertissement de tempête hivernale ce matin. Cette dépression météorologique devrait atteindre le Labrador samedi matin. Un avertissement d'onde de tempête a également été transmis. Les forts vents combinés aux hautes marées pourraient causer des débordements côtiers dans les secteurs du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles entre 15 h et 19 h.

Selon Météomédia, qui qualifie cette tempête de «bombe météo», dans l'est du Québec, la neige modérée en matinée perdra en intensité jusqu'en fin d'après-midi. On attend encore de 10 à 15 centimètres de neige aujourd'hui.

FERMETURES

Notons que le Cégep de Rivière-du-Loup, tout comme l'entreprise Premier Tech, ont pris la décision de fermer leurs portes en raison des mauvaises conditions climatiques. De plus, les 7 installations des CPE de Rivière-du-Loup sont aussi fermées, soit Mi-Loup, la Licorne et Quenouilles et Grenouilles à Rivière-du-Loup, le Jardin au Cégep, la Villa à Saint-Antonin, la Ribambelle à Rivière-Bleue, et la Rose des Vents à Saint-Cyprien.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé sur son site web que tous les services de CLSC seront fermés pour la journée du 5 janvier, partout au Bas-Saint-Laurent. Les rencontres Haltes-bébés seront aussi annulées dans chacune des MRC.

La Ville de Rivière-du-Loup a annoncé la fermeture du Lieu d'enfouissement technique pour la journée.