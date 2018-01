La petite Chloé est le premier bébé de l’année au CHRGP

Le premier bébé de l’année 2018 à voir le jour au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) est une petite fille nommée Chloé, née le 1er janvier à 8 h 54. Elle est la deuxième enfant des parents Lindsay Lavoie et Jonathan Caron de St-Antonin. À sa naissance, le poupon pesait 33,80 grammes (7,7 lbs).

L’évènement «Premier bébé de l’année», initié en 2009 par la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, a permis d’accueillir comme il se doit, bébé Chloé. Grâce à la générosité de ses commanditaires, la Fondation a remis à la famille les cadeaux suivants: un chèque-cadeau de 50 $ de la Boutique Au Bout’Chou, une carte cadeau de la boutique Cubik Chaussure de 30 $, une carte cadeau de 100 $ de Souris mini, une couverture brodée premier bébé de l’année 2018 ainsi qu’une plaque souvenir offerte par Excel Plus, un tapis de jeu offert par la Boutique du jouet, un arrangement floral offert par le Sentier Fleuri et la boutique Bébé Loup et une carte cadeau de 50$ de Pharmaprix.

La directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, Isabelle Dubé, s’est dite heureuse de pouvoir souligner cet événement et remercie grandement les commanditaires pour leur grande générosité et leur engagement.