Décès de Mgr Clément Fecteau, évêque de Sainte-Anne-de-La-Pocatière

Monseigneur Yvon Joseph Moreau, administrateur apostolique, a le grand regret d’annoncer le décès de Mgr Clément Fecteau, évêque émérite du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, survenu le 31 décembre. Mgr Fecteau était âgé de 84 ans et 8 mois. Ses funérailles seront célébrées le samedi 13 janvier, à 14 h, en la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Sa dépouille mortelle sera d’abord exposée en chapelle ardente en l’église de sa paroisse natale, Sainte-Marie-de-Beauce, 62, rue Notre-Dame Sud, le jeudi 11 janvier, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 20 h 30. Une célébration de la parole terminera cette journée. Le lendemain, 12 janvier, les diocésains qui le désirent pourront lui exprimer leur adieu en la cathédrale de Sainte-Anne, de 19 h à 21 h et samedi, jour des funérailles, de 10 h à 13 h 45.

Né à Sainte-Marie-de-Beauce le 20 avril 1933, Mgr Clément Fecteau était fils de cultivateur. Il était l’ainé des quatre enfants de Philippe Fecteau et d’Elmina Turmel. Une fois ses études classiques terminées au Collège de Lévis, Clément Fecteau a poursuivi sa formation au Grand Séminaire de Québec et y a obtenu une licence en théologie. Il a été ordonné prêtre en l’église de Sainte-Marie-de-Beauce le 16 juin 1957 par Mgr Lionel Audet, évêque auxiliaire à Québec.

Pendant l’année 1957-1958, il a agi comme professeur de français, de mathématique et animateur de la vie scolaire à son alma mater. En 1961, il a décroché une licence en sciences à l’Université Laval et est retourné enseigner la physique au Collège de Lévis tout en étant chargé de l’animation de la vie scolaire jusqu’en 1973. Par la suite, il a été nommé directeur des services aux élèves du secondaire jusqu’en en 1979. À la même époque, il a exercé son ministère presbytéral dans différentes paroisses de la région de Québec, notamment à Saint-Louis-de- France (Sainte-Foy), Notre-Dame-de-Fatima, Sainte-Sophie et Saint-Pierre-Baptiste, dans la région des Bois-Francs.

Le 28 juin 1989, Sa Sainteté le pape Jean-Paul II l’appelait à l’épiscopat, le désignant évêque titulaire de Talattula et auxiliaire à Québec. Le 10 mai 1996, le Saint-Père lui confiait la grande famille diocésaine de Sainte-Anne-de-la- Pocatière. Il a veillé sur l’Église de Sainte-Anne avec grande sollicitude jusqu’à la prise en charge du diocèse par son successeur, Mgr Yvon Joseph Moreau, le 27 décembre 2008.

C’est sous l’épiscopat de Monseigneur Fecteau que le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a célébré son 50e anniversaire d’existence à l’été et à l’automne 2001. En la personne de Monseigneur Fecteau, l’Église de Sainte-Anne gardera le souvenir d’un bon pasteur, dévoué et attentif à son peuple.