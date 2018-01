Veille de tempête hivernale pour le Bas-Saint-Laurent

Environnement Canada a émis une alerte de veille de tempête hivernale dans la matinée du 3 janvier pour les régions de Rivière-du-Loup, Kamouraska, Témiscouata et Trois-Pistoles. Une importante dépression longera la côte est américaine pour se retrouver sur le golfe du Saint-Laurent le 5 janvier.

«Ce système apportera de la neige abondante, des vents forts causant de la poudrerie généralisée et possiblement des débordements côtiers sur plusieurs régions de l'est du Québec. Le tout débutera jeudi après-midi pour s'intensifier en soirée et pendant la nuit de jeudi à vendredi», selon Environnement Canada.

D'après les informations transmises par Météomédia, le Bas-Saint-Laurent pourrait recevoir entre 20 et 30 centimètres de neige. Les rafales de vent pourraient dépasser les 90 km/h.

L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles. La visibilité pourrait également être réduite par moments en raison de la neige forte. La prudence sera de mise sur les routes. Plus de détails seront transmis par le ministère de l'Environnement et Changement climatique Canada au cours des prochaines heures.