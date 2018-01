Rétrospective 2017 : mois de décembre (partie 2)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la deuxième partie du résumé du mois de décembre 2017.

14 décembre : Déclaré coupable d'action indécente

Constantino Noël, le fils de Paolo Noël et résident de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, au Kamouraska, a été déclaré coupable de l’accusation d’action indécente dans un lieu public qui pesait contre lui le 14 décembre au palais de justice de Rivière-du-Loup. M. Noël a bénéficié d'une absolution conditionnelle de la part du tribunal. L’homme de 51 ans était accusé de s’être montré les parties génitales sous une cabine dans une salle de bains publique du Centre commercial Rivière-du-Loup, le 4 aout dernier.

15 décembre : Un premier roman pour Marie Blanchet

L’auteure et graphiste Marie Blanchet, résidente de Rivière-du-Loup, a lancé son tout premier livre intitulé «The Blood Prince», le 16 décembre. Ce roman, dont l’histoire se déroule dans un univers fantastique, est entièrement écrit en anglais et illustré par son auteure.

15 décembre : Lourd dossier d’accusations

Deux nouvelles accusations se sont ajoutées au dossier d'Alexis Lévesque, âgé de 25 ans de Trois-Pistoles. Il est accusé d'avoir fait du trafic de stupéfiants le 7 décembre à Notre-Dame-des-Neiges et d'avoir eu en sa possession de l'argent issu de la perpétration d'un crime. Le 8 décembre, il a été accusé de conduite dangereuse, de conduite dangereuse causant des lésions, de voies de fait causant des lésions, de fuite à la suite d'un accident et d'entrave au travail d'agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions.

18 décembre : Une voiture percute un train

Vers 11 h 05 le lundi 18 décembre, une collision entre un train et une automobile est survenue à L'Isle-Verte au passage à niveau de la rue Notre-Dame. Selon la Sûreté du Québec, c'est la voiture qui aurait percuté le train et non l'inverse. La conductrice qui n'a pas été sérieusement blessée a été conduite au Centre hospitalier régional du Grand-Portage par mesure préventive.

20 décembre : Une fourmilière de bénévoles

Le 19 décembre, on se serait cru dans une véritable fourmilière de bénévoles dans le local du Centre commercial Rivière-du-Loup servant d’entrepôt au comité des paniers de Noël de Rivière-du-Loup. Ils étaient près d’une centaine de personnes à préparer les denrées remises à des personnes défavorisées de notre communauté. Gilles Pelletier, président et Gilles Lapointe, vice-président, ont mentionné que le comité avait reçu cette année 336 demandes