Rétrospective 2017 : mois d'octobre (partie 2)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la deuxième partie du résumé du mois d'octobre 2017.

16 octobre : La saison touristique fut excellente

La grande majorité des intervenants touristiques du Bas-Saint-Laurent s’entend pour dire que la saison touristique 2017 fut excellente, voire au-delà de leurs attentes. Le temps maussade et pluvieux ailleurs au Québec, mais clément dans la région, l’accessibilité de la région, le taux de change, l’offre touristique de qualité et les campagnes de promotion ont convaincu les touristes de venir découvrir la Réserve mondiale de bon temps!

16 octobre : Une 2e position pour Raphaële Lemieux à Milan

La cycliste originaire de Rivière-du-Loup, Raphaële Lemieux, a conclu le championnat Red Hook Criterium en force, en octobre. L’athlète a terminé au 2e rang de l’épreuve finale de Milan, gardant également sa 2e position au classement général au terme de la série de courses.

16 octobre : Kevin Babin accusé de tentative de meurtre

Kevin Babin, arrêté à la suite d’une violente agression à l’arme blanche à Dégelis dans la nuit du 7 au 8 octobre, a été formellement accusé de tentative de meurtre et d’introduction par effraction dans un domicile dans le but de commettre des voies de fait le 16 octobre au palais de justice de Rivière-du-Loup.

18 octobre : Éric Forcier, lauréat national

Le Gala Forces Avenir au secondaire s’est tenu le jeudi 5 octobre au Capitole de Québec et Éric Forcier, technicien en travaux pratiques à l’école secondaire de Cabano, a remporté le titre de lauréat national Forces Avenir, dans la catégorie Personnel engagé. Éric Forcier est, entre autres, à l’origine du projet Serre-Vie, une serre communautaire qui permet aux élèves de parfaire leurs connaissances dans la culture maraichère et à l’ensemble de l’école d’avoir quotidiennement, à sa disposition, des collations santé.

23 octobre : Le couple Bilodeau-Séguin en Russie

Le couple québécois formé de Charlie Bilodeau et Julianne Séguin a terminé au 5e rang de la Coupe Rostelecom, étape moscovite du circuit des Grands Prix ISU de patinage artistique, le samedi 21 octobre.

24 octobre : Gabriel Ouellet marque l’histoire du football universitaire

Le joueur de football louperivois et membre du Rouge et Or de l'Université Laval, Gabriel Ouellet, a fait parler de lui pour de très bonnes raisons en octobre à Québec. Le demi défensif a égalé un record du football universitaire canadien, lorsqu’il a réalisé quatre interceptions dans le même match, le 21 octobre. L’ancien membre des Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a ainsi participé activement à la victoire des siens, 22 à 0, contre les Carabins de l’Université de Montréal.

24 octobre : Un Festival du cannabis s’organise

Nous apprenions en octobre que le Bas-Saint-Laurent accueillera vraisemblablement le premier festival du cannabis au Québec du 30 juin au 2 juillet prochain. L’organisateur pistolois Mikael Rioux souligne que l’accent sera mis sur l’éducation et la sensibilisation aux effets thérapeutiques du cannabis sur la santé humaine.

25 octobre : Une 12e place pour les Louves

Les amies et collègues Noémie Cousineau et Marie-Pier Vallée peuvent dire «mission accomplie». Du 11 au 22 octobre, elles ont vaincu le désert marocain, terminant le Trophée Roses des Sables avec une 12e place sur 124 équipes. Un bel exploit! Les deux équipières chez Premier Tech ont vécu une expérience aussi éprouvante sur le plan physique que psychologique. Elles devaient franchir les 5000 km les séparant de la ligne d’arrivée le plus efficacement possible en véhicule «côte à côte».

26 octobre : Accident mortel à Squatec

Un septuagénaire est décédé le 25 octobre lors d’une sortie de route survenue vers 22 h 50 à l’intersection en T des routes 232 et 295 à Saint-Michel-du-Squatec. Le véhicule aurait alors effectué un tout droit à la jonction.

27 octobre : Lepage Millwork crée 105 emplois

Les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé le 27 octobre des prêts s’élevant à un total de 9,6 M$ afin de permettre à l’entreprise Lepage Millwork de Rivière-du-Loup d’améliorer la productivité de son usine et d’acquérir des équipements spécialisés. Cet investissement permettra de créer 105 nouveaux emplois.