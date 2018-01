Rétrospective 2017 : mois de septembre (partie 2)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la deuxième partie du résumé du mois de septembre 2017.

15 septembre : Charlot l’immortel pour les 100 ans du Cinéma Princesse

Le vendredi 15 septembre à 11 h au Cinéma Princesse a eu lieu l’inauguration d’une sculpture-banc du personnage de Charlie Chaplin. Comme pour les films en famille du dimanche, les propriétaires de cet édifice ont voulu faire un cadeau, un don aux gens de Rivière-du-Loup pour leur 100e anniversaire. Ce banc public qui est offert aux citoyens n’est pas seulement un endroit pour s’assoir. C’est une œuvre d’art.

16 septembre : Alex Côté revient du Mexique avec trois médailles

Du 2 au 8 septembre, Alex Côté de L’Isle-Verte a représenté le Canada au Championnat panaméricain (PABCON) disputé au Mexique. Ce tournoi était une compétition comprenant 14 pays faisant partie de l’Amérique. Alex Côté a gagné la médaille d’or en équipe, l’argent en double et le bronze en trio.

18 septembre : Une nouvelle caserne de 1,2 M$ à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Après huit années d'attente, Saint-Alexandre-de-Kamouraska a enfin pu inaugurer sa toute nouvelle caserne incendie le 17 septembre devant environ 400 personnes, dont plusieurs pompiers d'autres brigades de la région qui se sont déplacés pour l'occasion.

19 septembre : Le Bière Fest 2017: l’année de tous les records

Le Bière Fest cuvée 2017 s’annonce comme celui de toutes les réussites. Que ce soit en terme de fréquentation ou de vente de bocks, les chiffres sont à la hausse. Selon les organisateurs, près de 11 400 personnes ont fréquenté le site du festival lors des trois jours.

19 septembre : Saint-Louis-du-Ha! Ha! dans le livre des records Guinness

Décidément la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, au Témiscouata, possède l’un des noms les plus uniques au monde. À un point tel qu’elle détient maintenant un prestigieux record Guinness pour ses deux points d’exclamation. Saint-Louis-du-Ha! Ha! est ainsi officiellement la détentrice du record intitulé «Le plus de points d’exclamation dans le nom d’une municipalité» dans la plus récente édition du Livre des records Guinness 2018. On retrouvera la mention en page 161 de ce livre vendu annuellement à travers le monde.

23 septembre : Une Louperivoise témoigne du séisme à Mexico City

En huit ans passés à Mexico City, la Louperivoise Lynn Théberge n’avait jamais vécu un tremblement de terre aussi puissant. Quand la terre a tremblé, ce 19 septembre, elle a cru pour une première fois que sa résidence allait s’écrouler. Saine et sauve, elle témoigne aujourd’hui de la grande solidarité des Mexicains dans ces circonstances catastrophiques.

24 septembre : un enfant meurt écrasé sous une pelle mécanique

La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu est complètement atterée par le décès tragique d’un jeune garçon de 6 ans survenu à la suite d’un accident avec une pelle mécanique, le 24 septembre.

28 septembre : Un projet touristique de 1,7 M$ à Saint-Jean-de-la-Lande

La Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande a adopté lors de sa séance du conseil du 26 septembre un important projet de complexe touristique Méruimticook, évalué à environ 1,7 M$. Une plage publique de plus de 90 mètres bordée d’une piste cyclable de 28 kilomètres autour du lac Jerry sont projetées pour accueillir les futurs visiteurs au Témiscouata.