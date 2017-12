Rétrospective 2017 : mois d’avril (partie 2)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la deuxième partie du résumé du mois d'avril 2017.

14 avril : Quatre records canadiens pour un athlète originaire de Rivière-Bleue

Vincent Huard Pelletier n’a pas manqué sa chance de performer, au début avril, lors d’une compétition de dynamophilie organisée à Thetford Mines. Le jeune homme originaire de Rivière-Bleue a fracassé quatre records canadiens dans sa catégorie.

20 avril : Regroupement des services caissiers à Saint-Louis-du-Ha! Ha! et à Témiscouata-sur-le-Lac

La Caisse populaire du Portage a annoncé le jeudi 20 avril qu’elle regroupera les services caissiers de Saint-Honoré et de Saint-Eusèbe à Saint-Louis-du-Ha! Ha! et à Témiscouata-sur-le-Lac. Un regroupement qui sera effectif dès le 9 juin prochain.

20 avril : CHSLD des Chauffailles : Enfin des travaux!

Ils étaient demandés depuis plusieurs années, les travaux du Centre d’hébergement et de soins de longue durée des Chauffailles à Rivière-du-Loup sont débutés. Le 20 avril, le ministre Jean D’Amour et quelques autres invités ont procédé à la pelletée de terre officielle. Ce nouveau CHSLD, un investissement de 25,6 millions de dollars, comprendra 72 lits, toutes des chambres privées.

21 avril : «J'ai l'doua», le jeu de société viral créé par un Louperivois

Inspiré d'une vidéo virale d'un homme qui a construit un remblai «illégal» sur son terrain en Outaouais, le but du jeu est littéralement d'emmerder le plus possible son voisin. Michel Boucher l'a lancé le 18 avril après l'avoir testé avec ses amis et sa famille. Il s'est aussi appliqué à lui créer une page Facebook. M. Boucher a pris la décision de le retirer du marché le 1er mai dernier.

21 avril : Une salle multifonctionnelle à 500 000 $ dans l’église de Saint-Modeste

Après plusieurs années de travail et de démarches, la Municipalité de Saint-Modeste a présenté son projet de reconversion de l’église en salle multifonctionnelle, ce mercredi 19 avril, en soirée. Près de 80 citoyens se sont ainsi installés dans l’église afin de s’informer sur les grandes lignes du projet. Évalué à 506 890 $, l’aménagement sera financé à 50 % par le gouvernement fédéral via le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150).

23 avril : Les Albatros, grands champions de la Coupe Dodge

Les Albatros du Collège Notre-Dame sont les grands champions de la 40e édition du volet masculin de la Coupe Dodge dans le calibre Midget AAA. Ils ont mis la main cette coupe pour la 2e fois de leur histoire, ce dimanche 23 avril, en remportant une victoire de 4 à 2 contre les Vikings de Saint-Eustache, à Montréal.

25 avril : Incendie majeur à la ferme Rayon D’Or de Kamouraska

Les installations de la ferme laitière Rayon D’Or de Kamouraska ont été la proie des flammes, ce mardi 25 avril, vers 14 h 30. Une centaine de vaches se trouvaient dans l'étable lorsque le feu a éclaté.​

25 avril : Le Festival-concours de musique atteint un nouveau sommet

L’un des plus grands rassemblements musicaux de la région, le Festival-concours de musique (FCM) de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent, a atteint un record de 506 participants pour sa 11e présentation, du 24 au 30 avril. Des jeunes musiciens provenant de Matane à La Pocatière y participent, dans plus d’une quinzaine de catégories.

28 avril : Le gouvernement du Canada octroie 500 000 $ pour la piscine de Notre-Dame-du-Portage

Rémi Massé, député d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, était à Notre-Dame-du-Portage le 28 avril pour y annoncer une subvention de 500 000 $ pour le projet de rénovation de la piscine, et ce dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150.