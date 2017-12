Rétrospective 2017 : mois de février (partie 2)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la deuxième partie du résumé du mois de février 2017.

22 février : Un bâtiment agricole s’affaisse

Le toit d’un des bâtiments agricoles de la ferme Ben-Gi de Dégelis a cédé sous le poids de la neige, le mercredi 22 février vers 13 h 40. Heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé.

24 février : Une Louperivoise monte au front

Le suicide allégué de Carl Jason Dunphy, vétéran des Forces armées canadiennes, le 11 février dernier à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, s’ajoute à la longue liste de près d’une soixantaine de militaires et ex-militaires canadiens à avoir mis fin à leurs jours lors des trois dernières années. L’intervenante Myriam Courbron lance un véritable cri du cœur. «Les militaires meurent au combat et trop souvent, le combat est ici, à leur retour !», soutient-elle. Native de Rivière-du-Loup et maintenant basée à Trois-Rivières, elle intervient auprès d’anciens combattants depuis plus de neuf ans. Des soldats qui reviennent au pays, blessés, polytraumatisés de l’âme, c’est sa spécialité.

25 février : Un motoneigiste perd la vie

Un grave accident de motoneige a fait un mort, le samedi 25 février vers 18 h 30, à Dégelis. Le tragique évènement s’est produit sur le sentier fédéré 571 qui conduit à la municipalité d’Auclair.

26 février : Un musicien à The Voice France

Le jeune artiste originaire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Yoann Guay, a vécu toute une expérience en février. Il a participé aux auditions à l'aveugle de la célèbre et très écoutée émission The Voice en France. Sa performance a d’ailleurs été diffusée à TF1.

27 février : Guy Caron candidat à la direction

Véritable secret de polichinelle quant à ses intentions de briguer la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD), Guy Caron a confirmé le lundi 27 février qu’il se lançait officiellement dans la course à la direction du parti porté aux nues par Jack Layton en 2012 et après le fiasco électoral de 2015.

28 février : 5e au Canada en patinage synchronisé

La patineuse artistique louperivoise Marie-Philippe Nadeau était en Alberta, du 22 au 26 février, afin de participer aux Championnats canadiens de patinage synchronisé, disputés à Calgary. Son équipe a pris la 5e position de cette compétition, la dernière de la saison 2016-2017.