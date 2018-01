Le lieutenant-gouverneur du Québec chez les Optimistes

À l’occasion de l’activité «Noël de Partage» le 10 décembre dernier, les Optimistes de Rivière-du-Loup, les enfants et plusieurs autres bénévoles ont été honorés de la présence du lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon et de son épouse Mme Pauline Théberge.

Que ce soit le repas, la danse, les clowns, le magicien, le Père Noël, le bar à bonbons, les visiteurs ont tout apprécié. Ils ont surtout observé avec émerveillement la réaction et le bonheur des enfants et aussi ils ont considéré avec bienveillance tout le travail et l’implication des bénévoles.

Depuis 18 ans, Denis Moisan dirige avec brio l’organisation de cette activité. «Le sourire dans les yeux de tous ces petits enfants, c’est mon Noël à moi» dit-il avec émotion année après année.