La traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon souhaite informer sa clinetèle qu'elle doit annuler ses départs, ceux de 8 h am et de 13 h 30 pm de Rivière-du-Loup et ceux de 9 h 30 am et de 15 h pm de St-Siméon, en raison des mauvaises conditions de glace.

Pour être informé de la reprise du service, veuillez vérifier en composant le 418-863-7882, 418-862-9545 ou le 418-638-5530. Nous nous excusons de ce contre-temps hors de notre contrôle.