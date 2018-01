Rétrospective 2017 : mois d'octobre (partie 1)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la première partie du résumé du mois d'octobre 2017.

1er octobre : Le député Guy Caron écarté de la chefferie du NPD

Au terme du premier tour du scrutin de la course à la chefferie du Nouveau parti démocratique qui s'est déroulé le 1er octobre, Jagmeet Singh a été élu avec 58,3 % des voix. Le député de Rimouski-Neigette-Témisouata-Les Basques et seul représentant du Québec Guy Caron a récolté un maigre 9,4% des appuis.

5 octobre : TransCanada met fin à son projet Énergie Est

TransCanada Corporation a annoncé le 5 octobre qu’elle mettait fin à ses projets Oléoduc Énergie Est et du Réseau Principal Est à la suite des nouvelles exigences qui lui ont été imposées.

6 octobre : L’église de Notre-Dame-des-Neiges sera protégée

Grande nouvelle pour la ville de Trois-Pistoles et ses citoyens. Le gouvernement du Québec a annoncé, le vendredi 6 octobre, qu’il reconnaissait la valeur patrimoniale nationale de l’église de Notre-Dame-des-Neiges et de son presbytère. Présent à Trois-Pistoles en compagnie du député et ministre Jean D’Amour, le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, a ainsi confirmé qu’un avis d’intention de classement a été émis pour cette église, «certainement l’une des plus belles au Québec», a-t-il mentionné.

9 octobre : Plus de 600 étudiants en immersion française

Le Centre d’accueil et de formation en langues (CAFEL) a remercié les familles ainsi que les partenaires ayant pris part à l’aventure d’accueillir les 617 étudiants en immersion française à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges cette année. Les festivités entourant le 85e anniversaire de l’École d’immersion française de Trois-Pistoles ont permis de mettre en valeur les familles hôtesses actives au réseau.

11 octobre : Victoire à la Coupe des champions AA

Pour une deuxième année consécutive, le Mondial Charest EB auto a été sacré champion provincial AA, en octobre. Sous une pluie intense, l’équipe U17 masculine a remporté son match par la marque de 2 à 1 contre Boucherville, en deuxième période de prolongation.

13 octobre : Groupe Lebel embauche à la suite des ouragans

Les ouragans survenus dans le sud des Etats-Unis ont causé des dommages très importants. «Le marché est relativement bon, les Américains ont besoin de notre bois d’œuvre», a mentionné Frédéric Lebel, président et chef de la direction du Groupe Lebel. L’entreprise opère quatre usines au Témiscouata, deux à Squatec, une à Dégelis et une quatrième à Biencourt. «L’une des usines de Squatec est actuellement fermée, nous voulons la remettre en opération et ajouter un quart de travail à celle de Dégelis» a expliqué M. Lebel en octobre.

14 octobre : Des as du BBQ à l’honneur à Drummondville

Des passionnés de barbecue de la région de Rivière-du-Loup ont drôlement bien tiré leur épingle du jeu lors de la Classique BBQ Labonté présentée le samedi 30 septembre à Drummondville. La compétition a été remportée par Steve Lavoie, originaire de Saint-Antonin, alors que l’entreprise Pat BBQ de Cacouna l’a suivi de près sur le podium.

14 octobre : Accident mortel à Saint-Honoré

Vers 6 h 30 le 14 octobre, le corps inanimé d'un homme d'une trentaine d'années gisant près d'une voiture accidentée a été retrouvé par un passant près du kilomètre 6 de la route 291 à Saint-Honoré-de-Témiscouata.

»Suite