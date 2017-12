Rétrospective 2017 : mois de février (partie 1)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la première partie du résumé du mois de février 2017.

3 février : Les agriculteurs gagnent leur point

Le nouveau ministre de l’Agriculture, Laurent Lessard, n’aura pas mis de temps pour régler le conflit avec les agriculteurs au sujet de la controversée réforme du Programme de crédit de taxes foncières agricoles. Le gouvernement du Québec l’a tout bonnement retirée. Cette décision a été prise le 3 février.

8 février : Un Pistolois remporte l’or au Carnaval de Québec

Un résident de Trois-Pistoles, Julien Harvey, a vécu une expérience dont il se souviendra longtemps, le 5 février. L’équipe de canot à glace dont il fait partie, Emergensys – RBC Banque Royale, a remporté la mythique course du Carnaval de Québec, dans la catégorie Sport.

10 février : Investissements de 11 M$ chez Cascades

Le 10 février, les ministres Pierre Arcand et Jean D'Amour, et le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, ont confirmé la réalisation de deux projets d'efficacité énergétique, représentant un investissement total de 11,3 M$, à l'usine Cascades Emballage carton-caisse - Cabano. Le gouvernement attribue une aide financière de 5,2 M$ pour la réalisation de deux projets et Cascades y investira 6,1 M$.

13 février : Guillaume Bastille s'illustre en Biélorussie

En février, Guillaume Bastille a enregistré la meilleure performance canadienne du samedi lors de la Coupe du monde de l’ISU de patinage de vitesse sur courte piste présentée à Minsk, en Biélorussie, alors qu'il a terminé sixième de la grande finale du 1 500m. Le lendemain le rapide patineur a pris la quatrième position de la deuxième épreuve de 1 000m de la fin de semaine.

14 février : À la coprésidence des Jeux du Québec

Une ex-athlète olympique décorée, Marie-Pier Boudreau-Gagnon, et un homme d’affaires accompli, Christian Pelletier, feront équipe à la tête du conseil d’administration des prochains Jeux du Québec 2021, a-t-on annoncé en février.

15 février : Regard sur le cinéma avec Anne Émond

Le 5e Festival du film Vues dans la tête de à Rivière-du-Loup a donné la parole cette année à une créatrice de la région, Anne Émond, originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies. Une telle initiative est également un plaidoyer pour une plus grande diffusion du cinéma d’auteur à l’extérieur des grands centres.

22 février : Prix pour le hockey mineur des Basques

C’est le dimanche 19 février que l’Association du hockey mineur des Basques a reçu, des mains de Claude Fortin, vice-président de Hockey Québec, le prix qu’elle a remporté au concours «Jouez pour jouer» 2017, soit un chèque d’une valeur de 24 000 $.

