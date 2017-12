Rétrospective 2017 : mois de janvier

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici le résumé du mois de janvier 2017.

5 janvier : Premier Tech: investissements majeurs

Premier Tech a entamé la nouvelle année avec enthousiasme et optimisme et va de l’avant afin de poursuivre le développement de ses installations à Rivière-du-Loup. En 2017, plus de 15 millions de dollars sont investis dans son Campus de la rue Témiscouata, qui connaitra une croissance importante.

7 janvier : Une vie sauvée grâce à PAIR

Une dame de 91 ans a été sauvée d’une situation qui aurait pu très mal tourner, dans la matinée du 6 janvier, grâce au programme d’appels de sécurité à domicile PAIR, offert gratuitement par le Centre d’action bénévole des Seigneuries. La dame de l’Isle-Verte, qui vit seule et qui éprouve d’importants problèmes de santé, a été victime d’un malaise le jeudi 5 janvier en soirée. En détresse, elle a réussi à se trainer jusqu’au salon et y a passé la nuit, sans jamais avoir la capacité de se relever ou d’appeler des secours. Heureusement, elle savait qu’elle recevrait son appel de programme PAIR le matin à 9 h 30.

16 janvier : 50 ans de spectacles et de souvenirs

Maintenant un acquis pour la région de Rivière-du-Loup, le Centre culturel a célébré en 2017 son 50e anniversaire de diffusion de spectacles. Entre souvenirs et histoire les citoyens pourront revivre les grands moments de ce fleuron culturel louperivois. C’est ce que l’on nous annonçait en janvier.

17 janvier : Israël Michaud remporte le rallye Mékinac

Israël Michaud n’est pas seulement un as sous le capot d’une voiture, mais aussi derrière un volant. C’est que le copropriétaire de Pneus Mécanique Témis a remporté le 14 janvier le rallye Mékinac, deuxième épreuve de la série du Challenge Extrême Élite, un championnat de rallye sanctionné par le renommé organisme américain NASA Rally Sport. Avec son copilote Hughes Bergeron, Israël Michaud a complété les 239 kilomètres d’épreuves en 9e position et remporté la victoire en classe ouverte deux roues motrices.

20 janvier : Les producteurs agricoles manifestent

Le 20 janvier, plus de 100 personnes, en majorité des producteurs agricoles de la région, et des représentants de clubs de motoneige ont manifesté devant les bureaux du député libéral de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Jean D’Amour. La manifestation s'inscrit dans la stratégie régionale de mobilisation dans le dossier de la refonte de la fiscalité municipale. Si rien ne bouge, les agriculteurs menaçaient de fermer les sentiers de motoneige à des endroits stratégiques.

28 janvier : Accident mortel sur la 185

Deux femmes ont tragiquement perdu la vie sur la route 185, le 27 janvier, elles étaient toutes les deux originaires du Nouveau-Brunswick. La collision mortelle s’est produite à la hauteur du kilomètre 54, entre Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Honoré-de-Témiscouata. Cinq autres personnes ont été impliquées dans cet accident survenu dans une courbe.