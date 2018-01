Rétrospective 2017 : mois de décembre (partie 1)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la première partie du résumé du mois de décembre 2017.

1er décembre : Lise Bélanger décroche un prix international

Pour Lise Bélanger, la couture n’est pas qu’un acte de reprisage, c’est plutôt un mode d’expression artistique. À l’aide de fils, d’aiguilles et d’une multitude de tissus aussi colorés les uns que les autres, elle crée de véritables œuvres d’art. Sa toute dernière, «Colorful Dream», a par ailleurs remporté un concours international de courtepointes au Kentucky, aux États-Unis en septembre.

1er décembre : Quatre ans de prison pour un voleur

Accusé de multiples vols et d’introductions par effraction, Hugo Dumont-Beaulieu, âgé de 27 ans originaire de Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, a plaidé coupable le 29 novembre à huit chefs d’accusation au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il a écopé d’une peine d’emprisonnement globale de 4 ans.

5 décembre : Deux Louperivois accusés d’agression sexuelle

Deux jeunes adultes louperivois ont été accusés d’agression sexuelle et de complot afin de commettre une agression sexuelle le 30 novembre dernier au palais de justice de Rivière-du-Loup. Benoit Boucher, âgé de 19 ans et Olivier Ouellet, 20 ans ont comparu le 30 novembre au palais de justice de Rivière-du-Loup. Les faits auraient été commis le 25 novembre à Saint-Antonin.

5 décembre : CrossFit : Michaël Laverrière brille

Le Louperivois Michaël Laverrière continue de faire sa marque parmi l’élite du CrossFit mondiale. L’athlète de 35 ans a remporté, les 1er, 2 et 3 décembre, les Atlas Games de Montréal dans sa catégorie d’âge. Un évènement qui accueillait les meilleurs du sport au Canada et même certains des États-Unis.

6 décembre : Une prestation mémorable en France

La chanteuse Geneviève Roussel de Rivière-du-Loup a vécu une expérience inoubliable le 3 décembre à Lyon en France. Elle a chanté sur scène avec l’imitatrice Véronic DiCaire le temps d’une chanson «Un peu plus haut, un peu plus loin», à la manière de Céline Dion et de Ginette Reno. La chanteuse de Rivière-du-Loup a pu vivre cette expérience en participant au concours «Chantez en duo avec l’une des voix de Véronic».

7 décembre : Une chasse aux phoques fait réagir

Quelques résidents de L’Isle-Verte et Cacouna ont été surpris d’entendre des coups de feu, le samedi 2 décembre, sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Ils ont constaté que des chasseurs tiraient les phoques au repos sur les glaces. Une activité qui a fait réagir, mais qui est bien légale, du 15 novembre au 15 décembre, sur le territoire du Bas-Saint-Laurent.

7 décembre : Des chirurgiens dépanneurs trouvés

Bonne nouvelle pour les résidents du Témiscouata. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé en début décembre avoir réussi à combler la grande majorité des périodes de découverture du bloc opératoire du centre hospitalier de Notre-Dame-du-Lac. Plusieurs chirurgiens dépanneurs ont été trouvés si bien qu’il ne reste que trois petites plages horaires à couvrir.

11 décembre : Violente collision à Notre-Dame-des-Neiges

Une collision latérale entre un véhicule et un camion semi-remorque est survenue vers 6 h 20 le 11 décembre sur la route 132 à Notre-Dame-des Neiges. La conductrice de la voiture, une jeune fille âgée de 17 ans de la région de Rimouski qui était seule à bord, a subi des blessures importantes laissant craindre pour sa vie.

12 décembre : Un déficit de 3,1 M$ pour la SÉMER

Attendue depuis un certain temps déjà, une mise au point sur la situation financière de la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable (SÉMER) de la MRC de Rivière-du-Loup a été réalisée, le lundi 11 décembre, lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup. Au 31 décembre 2016, l’organisation a présenté un déficit de 3,1 M$.

