Le programme Emplois d’été Canada 2018 est ouvert

Les employeurs de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup peuvent soumettre leur demande de financement dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2018. Un emploi d’été est un moyen important pour les jeunes d’acquérir le genre d’expérience de travail précieuse que les employeurs recherchent chez les candidats.

Cet été, les employeurs admissibles peuvent embaucher un étudiant âgé de 15 à 30 ans avec l’aide du gouvernement du Canada. Du 19 décembre 2017 au 2 février 2018, les employeurs peuvent présenter une demande de financement au programme 2018 d’Emplois d’été Canada. Le député Bernard Généreux souligne qu’il y a de nombreux avantages à y adhérer. «Les petites entreprises comptant 50 employés ou moins ainsi que les employeurs du secteur public peuvent recevoir une subvention allant jusqu’à 50 % du salaire horaire minimum. Les organismes sans but lucratif peuvent recevoir jusqu’à 100 % du salaire horaire minimum».

Les employeurs sont invités à soumettre une demande qui s’harmonise avec les priorités nationales de cette année, y compris des employeurs qui ont l’intention d’embaucher des jeunes appartenant à des groupes sous-représentés, des petites entreprises, des organismes qui appuient les occasions d’emploi destinées aux communautés de langue officielle en situation minoritaire et des organisations qui offrent des services aux jeunes de la communauté LGBTQ2 ou qui les soutiennent.

Les priorités locales sélectionnées pour Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup sont les festivals, les petites municipalités offrant des services d’accueil touristique, les organismes publics : camps d’été et de jour, les organismes sans but lucratif : le tourisme, la muséologie, le récréotourisme, l’agrotourisme, le patrimoine, la culture, la recherche et développement et l’agriculture.

Avant de soumettre leurs demandes, les employeurs sont invités à faire appel à Annie Francoeur, directrice régionale, par courriel à bernard.genereux.c1@parl.gc.ca ou au 418-714-8931.