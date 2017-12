La MRC de Témiscouata est partenaire privilège du Festival le Tremplin de Dégelis

La MRC de Témiscouata est partenaire du Tremplin, festival de la chanson et de l’humour depuis sa création. En 2016, la MRC s’est engagée à verser 20 000$ par année à l’organisation pour une période trois ans (2016-2017 et 2018). Cette somme provient du Fonds de développement éolien.

La MRC est un partenaire «Privilège», permettant de contribuer au déploiement et au rayonnement de cet évènement culturel majeur pour la région. Par cet appui significatif, le conseil des maires de la MRC reconnait l’unicité de l’évènement au plan culturel, au niveau régional et même au-delà des frontières.

«J’aimerais souligner la notoriété exceptionnelle et la qualité de ce concours reconnu partout au Québec, ainsi que chez nos voisins du Nouveau-Brunswick et de toute l’Acadie des terres et forêts», souligne la préfète Guylaine Sirois. Pour le public et les visiteurs, le Tremplin permet d’assister à des spectacles de grande qualité qui mettent en lumière des artistes de la relève aux talents prometteurs.