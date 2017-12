Les glaces compliquent la tâche du Trans Saint-Laurent

La traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon vit une situation exceptionnelle causée par l’accumulation de glace qui complique les opérations. Le 26 décembre, les départs de 13 h 30 de Rivière-du-Loup et de 15 h de Saint-Siméon ont été annulés en raison des mauvaises conditions climatiques.

La combinaison des vents soutenus et de l’exceptionnel flot de glace qui se compacte aux quais de Rivière-du-Loup et Saint-Siméon empêchent le navire d’opérer normalement. L’ensemble des retards et annulations des derniers jours ont d’ailleurs été causés par ce phénomène. En regard de l’accumulation de glaces sans précédent, il est possible que d’autres traversées soient retardées, voire annulées.

Le Trans Saint-Laurent part de Rivière-du-Loup à 8 h et 13 h 30 vers Saint-Siméon. Il fait le trajet inverse à 9 h 30 et 15 h. La direction invite la population à surveiller les alertes sur le site Internet traverserdl.com une heure avant chaque départ. Par ailleurs, le NM Trans Saint-Laurent se rendra à Québec le 3 janvier prochain pour être placé en cale sèche.