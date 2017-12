Environnement Canada a émis un avis de poudrerie pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Pohénégamook et Trois-Pistoles en avant-midi le 25 décembre.

Une intense dépression devrait passer sur la côte est en journée et amener de la neige et des forts vents du nord-est. Ils causeront de la poudrerie généralisée qui réduira la visibilité et la rendra nulle par endroits, particulièrement près du fleuve Saint-Laurent.

Ces conditions devraient cesser ce soir ou cette nuit, selon Environnement Canada. On peut également s'attendre à des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite. Il est conseillé de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que la situation s'améliore.

À noter que les régions de la Beauce et de l'Estrie recevront quant à elles entre 20 et 30 centimètres de neige. Le Bas-Saint-Laurent sera de son côté épargné, alors que Météomédia ne prévoit que quelques chutes de neige faibles en journée.