Un geste d’amour pour la famille Brissette

Voir la galerie de photos

Les étudiants du programme Gestion et intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup ont posé un véritable geste d’amour pour la famille Brissette de Saint-Anselme, dans la région de Chaudière-Appalaches.

À la suite de plusieurs activités de financement, les étudiants ont pu amasser les fonds nécessaires pour offrir en cadeau aux enfants de la famille Brissette de nombreux articles de loisir à l’occasion de la fête de Noël.

C’est dans le cadre du cours Autofinancement, donné par l’enseignante Marie-France Roussel, que les étudiants de 2e année en Gestion et intervention en loisir ont organisé les collectes de fonds au profit de la famille Brissette. Ils ont été inspirés par une première activité réalisée auprès de cette famille par les étudiants de 3e année en Voie de sortie institutionnelle, qui avaient offert, en octobre dernier, une journée d’animation sur place.

Louise Brissette œuvre depuis plus de 40 ans auprès d’enfants ayant des handicaps moyens ou sévères. Au total, depuis 1978, elle a adopté 37 enfants handicapés physiquement ou intellectuellement. Sa fondation, Les enfants d’amour, permet de subvenir aux besoins essentiels et grandissants de ces enfants, leur assurant bienêtre physique et épanouissement mental, avec l’aide de 5 à 10 employés et bénévoles dédiés. Pour appuyer la Fondation : lesenfantsdamour.weebly.com/