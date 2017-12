Afin d’encourager le développement du secteur commercial sur son territoire, la Ville de Pohénégamook, en partenariat avec la Corporation de développement économique du Transcontinental (CODET), est fière d’avoir mis en place un programme d’incitatifs visant à favoriser la venue de nouveaux commerces et services tout en consolidant ceux existants et bien implantés à Pohénégamook.

À cet effet, la Ville de Pohénégamook a accordé à Pré-Vert Plus inc. et à l’épicerie D.M. Pohénégamook, deux entreprises bien établies dans la municipalité, une aide-financière non-remboursable dans le cadre du Programme d’aide aux entreprises au volet 1 : «Incitatif à l’entreprise privée» et au volet 2 : «Incitatif à l’installation».

Ainsi, Pré-Vert Plus inc., située au 478, rue Pignons, a reçu une contribution financière de 1 624 $, compensant pour l’augmentation de valeur foncière à l’égard de la construction de son nouveau bâtiment.

De plus, une aide forfaitaire de 2 000 $ a été remise à l’épicerie D.M. de Pohénégamook, sous la bannière Bonichoix, située au 1930, rue Principale.

Ces incitatifs ont pour but de stimuler l’entreprenariat et la création d’emplois, soutenir et favoriser les projets d’expansion et d’amélioration physique.

Les commerçants de la ville de Pohénégamook ont encore jusqu’au 31 décembre 2019 pour présenter leur candidature afin de bénéficier du programme d’aide aux entreprises «Commerces et services». Pour en savoir plus, on vous invite à consulter le site Internet de la Ville de Pohénégamook ou encore de prendre rendez-vous avec Marie-Claude Pinet ou Sébastien Ouellet à l’hôtel de ville au 1309, rue Principale ou par téléphone au 418 863-7722 durant les heures de bureau.