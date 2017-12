Lors de la réunion du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rivière-du-Loup, mardi le 19 décembre dernier, la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB s’est vue remettre un chèque de 105 000 $, soit 35 000 $ par année pour 2017, 2018 et 2019.

Le conseil des maires a été sensibilisé à l’importance d’une maison de fin de vie dans notre région et surtout des besoins financiers nécessaires au fonctionnement d’un tel service gratuit, pour notre communauté. Les maires des municipalités de la MRC comprennent que d’amasser plus de 440 000 $ chaque année, supplémentaire à la contribution du gouvernement du Québec, pour assurer la pérennité de ce service est un immense défi.

Les argents consentis à la Fondation proviennent du Fonds éolien Roncevaux/Nicolas-Riou. Selon le préfet de la MRC, Michel Lagacé : «Le choix de soutenir la Maison Desjardins fut unanime et considérez cet appui comme la reconnaissance du bon travail que vous faites».

Rappelons que la Maison de fin de vie située sur la rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup a accueilli gratuitement plus de 950 personnes et familles en provenance des MRC de Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup et des Basques depuis son ouverture en 2009. Plus de 150 bénévoles gravitent autour de ce service et sans ces bénévoles il serait impossible de maintenir la Maison Desjardins dans laquelle le respect des personnes demeure la priorité dans les derniers moments de leur vie.