Rétrospective 2017 : mois de septembre (partie 1)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la première partie du résumé du mois de septembre 2017.

4 septembre : Championnat québécois d’arénacross : Normand toujours au sommet

Le coureur de motocross Karl Normand est le pilote de l’heure depuis trois ans sur la scène provinciale. L’athlète louperivois a confirmé sa victoire au Championnat québécois d’arénacross la fin de semaine dernière, à Rimouski, et il est en voie de faire de même au championnat de supercross.

4 septembre : La légalisation du cannabis dans le collimateur des psychiatres

Ils sont jeunes, ils sont curieux, ils n’ont pas froid aux yeux et, à leur majorité, ils pourront consommer du cannabis en toute légalité dès juillet 2018. La vie est belle, non ? Pas tout à fait, protestent les psychiatres du Québec. La légalisation du cannabis exposera les jeunes à des risques importants en matière de santé mentale. Fumer du pot ? Pas avant 21 ans, clament-ils.

Le psychiatre louperivois et chef du département de psychiatrie, Jean-François De la Sablonnière, est catégorique. Le cannabis est le principal vecteur de psychoses chez les adolescents.

8 septembre : 1,5 M$ pour l'aménagement d'une nouvelle salle communautaire à Saint-Cyprien

La nouvelle salle communautaire de Saint-Cyprien, aménagée dans l’église, sera prête le 16 décembre prochain, si tout va comme prévu. «C’est un cadeau de Noël pour Saint-Cyprien», a mentionné le ministre Jean D’Amour qui venait de confirmer une aide financière de 1,5 million de dollars de la part du gouvernement du Québec.

10 septembre : Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles toujours champion

Pour une deuxième année consécutive, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a fait preuve de résilience et a remporté les grands honneurs de la Ligue de baseball sénior Puribec du Bas-Saint-Laurent. Une énorme poussée en 6e manche a permis à l'équipe pistoloise de s'échapper avec une victoire de 7 à 3 contre le Shaker de Rimouski le 9 septembre à domicile.

11 septembre : On annonce le projet de parc maritime avec 10 M$

Même si le projet complet est estimé à 14 millions de dollars, les trois paliers de gouvernement ont annoncé le 11 septembre un pacte financier à parts égales de 2,6 M$ pour un total de près de 8 M$ pour la réalisation du projet de parc maritime à Rivière-du-Loup. Cependant, la Ville a consenti une somme totale de 4,7 M$, le tiers du projet global de 14 M$, ce qui porte en fait le financement trouvé à 10 M$.

13 septembre : Succès pour le motocross Construction Claude Gagnon à Saint-Jean-de-Dieu

Le soleil était au rendez-vous pour la première édition du motocross Construction Claude Gagnon à Saint-Jean-de-Dieu le samedi 9 septembre dernier. «Nous avons eu un évènement à la hauteur de nos attentes et même plus avec la présence de près de 1 000 personnes», a indiqué le comité organisateur.

