Rétrospective 2017 : mois d'aout (partie 1)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la première partie du résumé du mois d’aout 2017.

4 aout : La distillerie Fils du Roy se couvre d’argent à Londres

Quelques mois à peine après avoir remporté l’or pour son absinthe La Courailleuse à la «Berlin International Spirits Competition», la distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène récidive et remporte deux médailles d’argent à la «International Wine & Spirits Competition» de Londres pour ce spiritueux et sa Grande Bagosse (vodka), version Al Capone.

5 aout : Raphaële Lemieux : le succès qu’elle n’attendait pas

Le succès se présente parfois sans dire un mot. Il y a un an à peine, la Louperivoise Raphaële Lemieux enfourchait son vélo de compétition simplement pour le plaisir de rouler. Aujourd’hui, l’objectif n’a pas changé, mais elle a figuré, cet été, parmi une élite internationale qui lutte pour la tête du prestigieux Championnat Red Hook Critérium. Au classement général, elle a finalement pris le 2e rang. Un exploit.

10 aout : Un instant magique à Rivière-du-Loup

Une photo à couper le souffle, prise au bon endroit et au bon moment, il n’en fallait pas plus pour que le passage de Mathieu Dupuis, photographe pour le National Geographic, à Rivière-du-Loup enflamme les réseaux sociaux le 5 aout.

Il s’est arrêté dans la région dans le cadre d’une grande tournée du Québec pour ce prestigieux média. Mathieu Dupuis travaille présentement sur un projet de livre de photographies grand format à paraitre au printemps 2018 sur le Québec. Il est le premier auteur et photographe québécois à signer avec National Geographic.

Sa publication a recueilli plusieurs milliers d’interactions sur les réseaux sociaux.

13 aout : L’importance de Louis Thomas et des Malécites reconnue par le Canada

L’évènement Deux nations une fête de Cacouna a une signification toute particulière cette année puisque non seulement le site a été déplacé en bordure du fleuve Saint-Laurent, et deux plaques commémoratives soulignant l’importance historique de Louis Thomas et de l’établissement des Malécites à Viger ont été dévoilées par le gouvernement du Canada.

16 aout : Info Dimanche fête ses 25 ans !

Le 16 aout 1992, le premier volume de la première édition du journal Info Dimanche était distribué à votre porte. Un quart de siècle plus tard, la passion et l’intégrité qui ont toujours été le leitmotiv de ses artisans sont encore au rendez-vous.

