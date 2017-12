Rétrospective 2017 : mois de juillet

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici le résumé du mois de juillet 2017.

3 juillet : la Maison Sir John A. Macdonald devient un lieu historique canadien

Après plusieurs années de démarches, le gouvernement du Canada a reconnu, le vendredi 30 juin, l’importance historique nationale de la résidence d’été louperivoise du tout premier Premier ministre du pays, Sir John A. Macdonald. Le député Rémi Massé a confirmé son introduction parmi les lieux et monuments historiques du Canada. La villa est située au dans le secteur patrimonial du Vieux-Saint-Patrice, en chemin vers Notre-Dame-du-Portage au 336, rue Fraser Ouest.

4 juillet : Projet de développement de 17 M$ à l’Hôtel Universel

Alors que l’industrie touristique louperivoise grandit à un rythme effréné depuis 10 ans, l’Hôtel Universel continue son développement et voit grand, très grand. La direction de l’établissement a annoncé un nouveau plan d'agrandissement de 17 M$ échelonné sur cinq ans, ce mardi 4 juillet.

Divisé en trois phases, ce projet d’envergure comprend d’abord la construction de 80 nouvelles chambres de style corporatif dans une nouvelle section appelée «Club Privilèges». Au 7e étage de cette nouvelle annexe trônera aussi un grand et luxueux penthouse, une nouveauté qui ajoutera certainement un cachet bien spécial à l’endroit grâce à sa vue imprenable sur le fleuve.

Si cette première partie du projet doit être complétée pour le printemps 2018, les travaux continueront jusqu’en septembre 2022. L’Hôtel Universel compte également agrandir son centre de congrès à 16 600 pieds carrés, ce qui en fera le plus imposant en province, après Montréal, Québec et Gatineau.

5 juillet : Collecte des bacs bruns : 40% des citoyens toujours réticents

Mise en place en 2015, la collecte des bacs bruns à Rivière-du-Loup pourrait se porter mieux, selon les différents intervenants impliqués à la Ville et à la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable (SÉMER). Sur 6 500 bacs résidentiels distribués, 60% y ont participé. L’usine de biométhanisation a reçu dans la dernière année 40% des matières qu’elle pourrait contenir, soit 10 000 tonnes sur une capacité de 25 000.

8 juillet : Le Portagois Danny Berthiaume aux Sourdlympiques

Du 18 au 30 juillet, à Samsun en Turquie, Danny Berthiaume portera fièrement les couleurs du Canada lors de la plus grande compétition internationale de sport pour sourds et malentendants, les Sourdlympiques. Ce sera la réalisation d’un rêve, oui, mais aussi la récompense de beaucoup de sacrifices, d’efforts et de travail acharné.

13 juillet : Centre Curling 3 glaces : des soumissions plus chères que prévu

Le début des travaux de construction du nouveau Centre Curling de Rivière-du-Loup doit être repoussé. La plus basse soumission reçue s’est avérée plusieurs centaines de milliers de dollars plus onéreuse que ce qui était prévu. Résultat, les bénévoles sont maintenant contraints de trouver beaucoup d’argent dans un délai plutôt restreint. Au printemps 2015, les dernières estimations pour le projet étaient de 3,2 M$. Or, la plus basse des quatre soumissions reçues est sortie à près de 3,8 M$ dans les dernières semaines, laissant un montant non négligeable à combler.

14 juillet : Un nouveau défi cycliste dans la région de Rivière-du-Loup

Les amateurs de vélo, débutants comme avancés, ont été heureux d’apprendre le lancement d’un nouvel évènement cycliste dans la grande région de Rivière-du-Loup. Le 30 septembre, tous ont été conviés au Défi Cyclo Expert, un rassemblement prônant le dépassement de soi et la persévérance scolaire. L’évènement est organisé grâce à un mariage naturel entre la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud et Sébastien Lévesque, cycliste chevronné et propriétaire de l’entreprise Cyclo Expert de Rivière-du-Loup.

21 juillet : Parc éolien Nicolas-Riou : l’étape du levage est commencée

Après plus d’un an de travaux d’aménagement et de préparatifs, le site du parc éolien Nicolas-Riou était désormais prêt à recevoir les composantes des 65 éoliennes qui y seront montées dans les prochains mois. Le vendredi 21 juillet, un important groupe de dignitaires bas-laurentiens (députés, maires, préfets, etc.) ont visité une section de l’imposant chantier. Ils ont pris connaissance, de leurs propres yeux, de l’ampleur du projet et des étapes qui ont été franchies au cours de la dernière année.

24 juillet : Deux records provinciaux pour Sara-Kim Veilleux

La Louperivoise Sara-Kim Veilleux est devenue, cette fin de semaine à Sherbrooke, la première athlète du club Filoup de Rivière-du-Loup à établir des records du Québec lors de championnats provinciaux. La jeune femme a brillé lors des épreuves du 80m haies et du pentathlon lors de cet évènement qui regroupait plus de 470 athlètes de différents groupes d’âge.

25 juillet : Une médaille d’argent pour Justine Pelletier au Championnat canadien

La joueuse de rugby louperivoise, Justine Pelletier, est revenue du Championnat canadien sénior qui avait lieu à Truro, en Nouvelle-Écosse. L’équipe du Québec, dont elle faisait partie, est montée sur la 2e marche du podium.