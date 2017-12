Rétrospective 2017 : mois de juin (partie 1)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la première partie du résumé du mois de juin 2017.

1er juin : 3M $ pour le port de Gros-Cacouna

Des travaux de 3M$ seront effectués au port de Gros-Cacouna de juin à décembre 2017 par la firme montréalaise Construction Interlag Inc. Ces travaux seront accomplis dans le cadre de l’entretien de la structure alors que des tâches de resurfaçage des caissons seront entreprises.

2 juin : Un nouveau centre multifonctionnel à Saint-Épiphane

C’était jour de fête à Saint-Épiphane, ce vendredi 2 juin. Dans quelques mois, un nouveau centre multifonctionnel y sera construit, moyennant un investissement global de plus de 1,4 M$ de la part des gouvernements provincial, fédéral, et de la municipalité.

6 juin : Meurtre de Colette Émond: l'identité du suspect révélée

Denis Picard, suspecté du meurtre de Colette Émond commis le 5 juin en fin d’après-midi à La Pocatière a été formellement accusé de meurtre au 2e degré. Il le 6 juin devant la juge Luce Kennedy, au palais de justice de Rivière-du-Loup.

7 juin : Plus de 300 000 $ volés au syndicat des employés de duBreton

Un peu plus de 300 000 $ auraient été volés au syndicat des employés de l’usine d’abattage et de transformation de porc Les Viandes duBreton de Rivière-du-Loup. Selon ce qui nous a été possible d’apprendre, la fraude a été commise par une seule personne, membre élu du conseil exécutif du syndicat de l’entreprise, au cours des 3 dernières années.

8 juin : Les 100 ans de l’hôtel de ville célébrés en grand

La Ville de Rivière-du-Loup n’a pas lésiné sur les moyens afin de souligner le centenaire de son hôtel de ville, construit en 1917. Mise à jour de la maquette de la ville, exposition d’objets d’époque et lancement d’un livret souvenir… l’édifice municipal est à l’honneur. La fête commence ce samedi 10 juin et se poursuivra tous les vendredis, de la fin juin au début septembre.

13 juin : Viandes duBreton abandonne des projets d’investissements majeurs

Des investissements très importants de l’ordre de 25 à 30 M$ prévus au cours des 3 à 5 prochaines années chez Les Viandes duBreton de Rivière-du-Loup n’auront pas lieu. Incapable de s’entendre sur certaines conditions avec les travailleurs syndiqués, la direction a décidé de reculer.

15 juin : Le sauvetage d’un béluga marque l’histoire

Les régions de Rivière-du-Loup et de Cacouna ont été les hôtes d’une opération historique, ce jeudi 15 juin, alors qu’un vaste plan de sauvetage a été mis en branle afin de porter secours à un jeune béluga égaré au Nouveau-Brunswick. Après un long et délicat voyage, le mammifère a retrouvé l’estuaire du Saint-Laurent, en fin de journée.

