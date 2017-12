Rétrospective 2017 : mois de mai

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici le résumé du mois de mai 2017.

3 mai : Neuf chantiers et 3 M$ de travaux ce printemps à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup prévoit faire des travaux sur les principales artères routières d’une valeur de 3 M$ de mai à aout. Deux principaux chantiers retiennent l’attention, soit celui de la rue Lafontaine, qui devrait être complété en juin, et la réfection du boulevard Hôtel-de-Ville, qui s’effectuera de la mi-juin à la mi-aout.

5 mai : Possible meurtre à La Pocatière

Une femme d’une quarantaine d’années a été possiblement victime d'un meurtre, ce vendredi 5 mai sur l'heure du midi, dans un immeuble à logements de la rue Carré Bon-Accueil à La Pocatière. Éric Sweeney a été arrêté par les agents de la Sûreté du Québec sur place.

5 mai : Un investissement de 14,3 M$ pour le centre sportif Jacques-Dubé à Témiscouata-sur-le-Lac

«Un évènement très spécial», a lancé Gilles Garon, maire de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac lors de l’annonce d’un investissement de 14,3 millions de dollars pour rénover et agrandir l’Aréna régional Jacques-Dubé situé dans le quartier Notre-Dame-du-Lac.

11 mai : Inondations de 2015 à Pohénégamook : La Ville attend toujours 2 M$ du gouvernement

Une rencontre avec le ministre Jean D’Amour le 20 avril dernier n’aura pas suffi à apaiser le mécontentement des membres du conseil municipal et des citoyens de Pohénégamook qui attendent toujours un montant de 2 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec afin de payer les dégâts causés par les inondations de 2015.

12 mai : Collision mortelle à Notre-Dame-des-Neiges

Une camionnette et une voiture sont violemment entrées en collision, ce vendredi 12 mai en fin d’après-midi, à l’angle de la route 293 et du 2e rang Est, à Notre-Dame-des-Neiges. Une femme est décédée à la suite de cet accident, et deux hommes ont également été blessés. Le conducteur de la voiture, Gilles Rousseau, a été accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort.

15 mai : Disparition de Karine Major : la SQ au travail à Cacouna

La municipalité de Cacouna reçoit une attention toute particulière ce lundi 15 mai, alors que la Sûreté du Québec et des membres de la famille de Karine Major, cette Rimouskoise disparue depuis le 9 mai, sont présents sur place afin de poursuivre les recherches et de recueillir les informations du public. Elle a finalement été retrouvée en Saskatchewan le 17 mai.

21 mai : Dynamophilie - De nouveaux records canadiens pour Vincent Huard Pelletier

Le dynamophile originaire de Rivière-Bleue, Vincent Huard Pelletier, n’aura pas perdu de temps afin de battre ses propres records canadiens dans sa catégorie. Cette fin de semaine, lors des APA Can-Am International Championships, organisés au Vermont, le jeune homme a fracassé les marques établies à la mi-avril.

25 mai : Un projet de 20 nouveaux emplois à Trois-Pistoles

Le 17 mai dernier, la Corporation du Motel industriel de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges a souligné le développement de l’entreprise Nokomis qui a fait sa niche dans l’exportation de produits de l’érable. Interrogé par Info Dimanche, André Leblond, maire de Notre-Dame-des-Neiges, a confirmé qu’une entreprise s’implantera dans le parc industriel créant une vingtaine de nouveaux emplois.

26 mai : Enfin un nouveau centre communautaire à Saint-Arsène

Après environ 10 ans de travail, un nouveau centre communautaire sera finalement construit à Saint-Arsène, moyennant un investissement global de 2,4 M$ de la part des gouvernements provincial, fédéral, et de la municipalité. Cinq autres projets de loisirs au Bas-Saint-Laurent ont aussi été annoncés, totalisant un investissement global de 7,3 M$.

29 mai : Nouveau départ pour Annie Bérubé et son bar laitier

Annie Bérubé est la propriétaire du bar laitier Les Folies Glacées situé dans le quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. On peut affirmer sans détour qu’il s’agit d’un nouveau départ pour la jeune femme et son équipe suite à l’incendie qui a détruit les anciennes installations. Ce bâtiment complètement neuf, de 30 par 24 pieds, a nécessité des investissements de 250 000 $, incluant l’aménagement et les équipements.

31 mai : Rivière-du-Loup aura son Thaïzone

C'est maintenant confirmé, un Thaïzone s'installera à Rivière-du-Loup cet automne, dans les locaux anciennement occupés par le Burger King, près du restaurant A&W, sur le boulevard de l'Hôtel-de-Ville. Ce nouveau commerce créera environ 15 emplois.