Rétrospective 2017 : mois d’avril (partie 1)

Nous vous offrons en exclusivité sur le web une revue des faits marquants de l'actualité de la dernière année. Voici la première partie du résumé du mois d'avril 2017.

1er avril : Les T-Miss U-19 décrochent le bronze

Le 1er avril, l’équipe U-19 T-Miss du Ballon sur glace du Témiscouata a remporté la 3e position lors du Championnat canadien juvénile de ballon sur glace à Estevan en Saskatchewan. Les joueuses Émile Moreau et Noémie Lepage ont été nommées sur la 2e équipe d’étoile féminine du Championnat canadien. Du côté des hommes, Gabriel Pellerin et William Lavoie ont vu leur nom s’inscrire sur la 2e équipe d’étoile masculine du tournoi.

2 avril : Une page d’histoire écrite en futsal juvénile féminin au Collège Notre-Dame

L’équipe féminine juvénile de futsal Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a écrit une page d’histoire dans la longue tradition sportive de l’institution le 19 mars dernier.

Après avoir remporté la bannière de l'équipe championne de la saison régulière sans avoir subi la défaite en 11 matchs, la formation du Collège a poursuivi sur sa lancée en enlevant le titre de championne régionale Est-du-Québec en division 3. L'équipe juvénile 2016-2017 est ainsi devenue la première à remporter des bannières en futsal féminin depuis que le Collège est représenté dans cette discipline.

3 avril : Effondrement de l'aréna à Cabano

Le toit de l’aréna Phil-Latulippe du quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac a été littéralement soufflé à la suite d’un effondrement, vers 12 h 30, ce lundi 3 avril. Les mesures d’urgence ont été rapidement enclenchées.

Les pompiers, les paramédics, les policiers et même des représentants du CISSS se sont vite présentés sur les lieux. Tout le secteur de la glace est une perte totale. Seul le bâtiment connexe, qui abritait les chambres notamment, est resté debout, intact.

4 avril : C’est parti pour le Shaker de Rivière-du-Loup

Après des semaines de préparations, dont quelques-unes de rodage, et la transformation complète du local situé sur la rue des Cerisiers à Rivière-du-Loup, c’est finalement le 7 avril prochain qu’aura lieu l’ouverture officielle du Shaker de Rivière-du-Loup.

4 avril : Des travaux préparatoires au CHSLD de Chauffailles

Alors que la pelletée de terre officielle se fait toujours attendre, les travaux préparatoires à la construction du Centre d'hébergement de soins longue durée de Chauffailles ont débuté.

Le CISSS a confirmé que des ouvriers de Kamco Construction s’affairent actuellement sur le site afin de préparer le terrain, notamment en procédant à la coupe d’arbres et au ramassage de la neige.

5 avril : Saint-Antonin fait l’acquisition d’un camion-échelle

Le service de sécurité incendie de Saint-Antonin ajoute un nouvel élément à sa flotte de véhicules. Il fait l’acquisition d’un camion-échelle anciennement utilisé par la Ville de Repentigny, mais qui est encore aujourd’hui en très bon état. Le camion de marque Grumman Panther Aerialcat tower, qui possède une échelle et une nacelle de 102 pieds, a ainsi été acquis pour un peu plus de 42 000 $, taxes incluses. Les besoins pour un camion-échelle se sont accentués à Saint-Antonin depuis que la municipalité a autorisé la construction de bâtiments de plus de quatre étages. Le véhicule, identifié 713, pourrait donc être fort utile s’il arrivait un incident au nouveau Manoir Saint-Antonin.

5 avril : Un Carrefour Santé pour Saint-Hubert

Les membres de la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert ont accepté le projet de «Carrefour Santé» déposé par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle du 28 mars dernier à laquelle 53 membres prenaient part.

Le projet, évalué à 314 620 $ et qui propose l’achat et la rénovation d’un bâtiment situé au 23 chemin Taché est.

10 avril : 20 M$ pour agrandir et réaménager le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté

La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois était à Rivière-du-Loup le 10 avril pour annoncer un investissement de 19 988 190 $ pour agrandir et réaménager le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté.

11 avril : Le Stage Band Élite sénior de Dégelis rafle tout à New York

Le Stage Band Élite sénior de l’école secondaire de Dégelis s’est encore une fois distingué au Festival de musique de New York. Lors de cet évènement réunissant 14 groupes dans la catégorie Ensemble vocal et grand ensemble, les élèves ont surpassé leur exploit du printemps 2014, alors qu’ils avaient remporté une mention d’excellence à leur première participation. Le Stage Band Élite sénior, seul représentant canadien et unique groupe évoluant dans le style Jazz Band, a reçu le trophée d’excellence. De plus, la médaille du Meilleur soliste grand ensemble a été remise à un membre du groupe, Tyrai Laughton, pour sa prestation au piano dans la pièce «Pick up the pieces».

13 avril : Santé : Québec verse 952 540 $ à la région du Bas-Saint-Laurent

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D’Amour, ont annoncé le 12 avril une aide financière de 952 540 $ pour la région du Bas-Saint-Laurent. Ce montant servira à la création de deux places en ressource intermédiaire et à l’ajout d’effectifs en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

