Au personnel soignant du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP), je dis un gros merci. Merci à tous les spécialistes de la santé qui m’ont soigné avec un professionnalisme et une apathie exemplaire. Ces personnes de confiance m’ont rétabli et rassuré rapidement aux soins intensifs. Bravo à tous pour votre travail exemplaire et votre humanisme débordant.

André Dubé

Rivière-du-Loup