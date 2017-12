Budget de 7 732 774 $ pour la MRC de Témiscouata

La MRC de Témiscouata a adopté le 22 novembre dernier un budget équilibré totalisant 7 732 774 $. On dénote une hausse de 1 541 597 $ par rapport à l’année dernière qui s’explique par des revenus éoliens plus élevés, dont les nouveaux projets bas-laurentiens.

Ce budget comporte une légère augmentation de 0,87 % sur les quotes-parts, une hausse inférieure au taux d’inflation. L’organisation poursuit les efforts de rationalisation de ses services dans le but d’optimiser l’utilisation de ses ressources. Les revenus provenant des parcs éoliens permettent d’investir en développement régional tout en soutenant les municipalités dans leurs divers projets.

D’autre part, à l’occasion de la dernière séance du conseil de la MRC le 11 décembre, Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata, a dressé une liste des éléments marquants de l’année 2017. La MRC souhaite continuer d’offrir un soutien maximal aux municipalités, aux entreprises, aux travailleurs autonomes, aux organismes ainsi qu’à l’ensemble de la population de son territoire.

Parmi les développements importants en 2017, Mme Sirois a souligné la performance exceptionnelle des Parcs éoliens Témiscouata, qui permet d’investir 500 000 $ chaque année dans un Fonds de développement économique régional. Depuis la mise en service du premier parc en décembre 2014, plus de 4 700 000 $ ont été redistribués aux municipalités ainsi qu’à des entreprises et à des organismes pour divers projets de développement économique. La MRC de Témiscouata bénéficiera aussi de retombées importantes en tant que partenaire de deux autres parcs éoliens à l’échelle de la région avec l’Alliance éolienne de l’Est, soit Roncevaux et Nicolas-Riou, bientôt en opération.

La préfet a également rappelé l’implantation d’un Centre de formation collégiale du Témiscouata, la mise en place par la MRC d’une campagne de promotion à l’échelle de la province pour les clientèles touristiques avec des investissements de plus de 150 000 $, l’aménagement et l’inauguration par la MRC d’un espace de travail collaboratif «coworking» dans ses locaux, en collaboration avec la SADC de même que la réalisation par la MRC d’une étude portant sur la téléphonie cellulaire présentant les potentiels et certaines options possibles pour les municipalités. Elle a aussi noté un engagement financier de la MRC de 20 000 $ par année pendant trois ans pour soutenir l’organisation du Tremplin, Festival de la chanson et de l’humour.