Un casse-tête météo pour Noël selon Météomédia

Une tempête pourrait s’abattre dans la région le 25 décembre selon le météorologue de Météomédia André Monette, précédée d’un système qui amènera une dizaine de centimètres de neige le 23 décembre. Il ajoute que pour suivre la trajectoire de ce système qui est toujours en formation, il faudra surveiller les bulletins météo et prévoir ses déplacements avant de partir.

«On a un beau casse-tête d’ici Noël. On attend un système le 23 décembre qui pourrait apporter environ 10 centimètres, voire jusqu’à 15 centimètres de neige. Il n’y aura pas de grands vents comme une tempête, mais il s’agit d’une bonne bordée de neige. C’est un système qui arrive du Colorado et qui n’est pas hyper bien organisé. Il devrait toucher le secteur de la ville de Québec et s’étendre jusqu’en Gaspésie», explique-t-il. Il s’agira d’un avant-gout de la tempête attendue le 25 décembre par Météomédia.

On attend à cette date une dépression qui pourrait être majeure en fin d’après-midi ou début de soirée pour le Bas-Saint-Laurent. Météomédia considère qu’il s’agit d’une tempête lorsque plus de 25 centimètres de neige s’abattent rapidement sur une région. «On prévoit une tempête avec de forts vents semblables à ce qu’on a connu mardi dernier. Nous surveillons encore la trajectoire de ce système qui se formera dans le golfe du Mexique le 24 décembre. La situation risque d’évoluer et il se pourrait que la tempête effleure seulement le Québec. Elle pourrait amener de forts vents, de la poudrerie et une visibilité réduite.»

Pour le 24 décembre, la météo sera tranquille, on attend du beau temps. Le météorologue souligne qu’il serait préférable d’effectuer les déplacements lors de cette journée.

Après le passage de cette tempête, du 26 au 30 décembre, les températures seront très froides, oscillant entre – 15 degrés Celsius le jour et -25 degrés Celsius la nuit. Cette période de temps froid sera généralisée pour l’Amérique du Nord. Les températures saisonnières sont de -5 degrés Celsius le jour et de -13 degrés Celsius la nuit.